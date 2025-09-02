Mendonça vira relator em pedido de suspensão de ação na trama golpista

Habeas corpus tenta barrar a Ação Penal 2696, que julga núcleo de 11 militares e um policial acusados de planejar ações táticas para o golpe

Ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça (Foto: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator de um habeas corpus que pede a suspensão da Ação Penal 2696, processo que envolve o chamado núcleo 3 da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo é composto por 11 militares do Exército e um policial federal, acusados de planejar “ações táticas” para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Nesta terça-feira (2/9), o STF inicia o julgamento da Ação Penal 2668. No processo, Jair Bolsonaro e outros sete réus, integrantes do núcleo 1, são acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. A análise do caso será conduzida pela Primeira Turma da Corte.

Quem está no núcleo 3



Bernardo Romão Correa Netto.

Cleverson Ney Magalhães.

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

Fabrício Moreira de Bastos.

Hélio Ferreira Lima.

Márcio Nunes de Resende Júnior.

Nilton Diniz Rodrigues.

Rafael Martins de Oliveira.

Rodrigo Bezerra de Azevedo.

Ronald Ferreira de Araújo Júnior.

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros.

Wladimir Matos Soares, policial federal.

