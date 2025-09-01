Bolsonaro é orientado a não ir a julgamento, mas ainda não decidiu

Defesa avalia que a ida do ex-presidente ao Tribunal não seria algo positivo. Bolsonaro, contudo, ainda cogita ir

Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Luis Nova/Especial Metrópoles @LuisGustavoNova)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi orientado a não ir ao próprio julgamento, cuja fase final começa nesta terça-feira (2/9). A recomendação foi feita pela defesa do ex-presidente, que acredita que a ida não seria algo positivo.

Contudo, a ida do ex-presidente ainda é possível. Pessoas próximas a Bolsonaro ouvidas pelo Metrópoles disseram que, apesar das recomendações, ele ainda não decidiu se vai ou não.

Além disso, para comparecer ao julgamento, Bolsonaro teria que solicitar autorização ao Supremo Tribunal Federal (STF) para sair de casa, pois cumpre prisão domiciliar desde o último mês, por decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles.