Lula promete voltar a Brasília Teimosa em janeiro para entregar mais de 7 mil títulos de posse

O presidente Lula participou nesta quinta (14) de agenda em Brasília Teimosa para entrega de 599 títulos de regularização fundiária. Ação faz parte do Programa Imóvel da Gente

Durante entrega de 599 títulos fundiários em Brasília Teimosa, Lula prometeu voltar novamente em janeiro para a entrega de mais 7.500 novos títulos (Fotos: Crysli Viana/ DP Foto)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira (14), da cerimônia de entrega de 599 títulos de regularização fundiária aos moradores de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife. No evento, Lula prometeu voltar novamente em janeiro para a entrega de mais 7.500 novos títulos.

Durante o seu discurso, Lula reforçou a importância dessa regularização para as famílias recifenses. “Nós acabamos com as palafitas e vamos dar os títulos porque vocês são os donos verdadeiros dessa terra, dessa praia e da história de vocês. O título dá segurança para vocês, diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês. E vocês farão a casa do jeito que quiserem”, disse.

Lula relembra história da comunidade

Ainda durante o seu discurso, Lula fez menção à João Paulo, prefeito do Recife em 2003, ano em que o presidente esteve em Brasília Teimosa e que os moradores da comunidade começaram a ser retirados das palafitas. “Nós fizemos com eles um acordo para alugar um lugar para as pessoas ficarem até que a gente pudesse reurbanizar isso aqui. Porque aqui tinha muita gente que achava que a gente tinha que tirar vocês, derrubar as palafitas e mandar vocês embora”, disse Lula

Após o anúncio da entrega dos 599 títulos de posse aos moradores de Brasília Teimosa, o presidente prometeu voltar em janeiro para entregar mais de sete mil novos títulos. “Então, meus queridos companheiros, eu vou pedir a vocês que preparem a festa, porque em janeiro eu venho aqui para distribuir os 7.500 títulos que vocês têm direito”, disse.

Ação faz parte de programa

A ação faz parte do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Uma dos moradoras que receberam o título foi Jessiana da Conceição, de 50 anos. Residente de Brasília Teimosa desde que nasceu, ela comemora o título de posse que agora garante uma moradia segura para a sua família.

“Essa história vem do tempo da minha mãe, mas ela não conseguiu. Hoje, aos 50 anos, estou conseguindo. Agora vou passar para a mão dela a nossa casa própria, segura. Agora é nossa”, afirmou. Jessiana mora no local com a mãe e o filho de 24 anos.

Wilson Lapa, de 66 anos, também foi outro morador que conquistou o título de posse. Ele nasceu em Brasília Teimosa e conta que participa há 20 anos das reivindicações pela segurança dos moradores do local. “Minha história vem lá de trás quando o Iate Clube construiu um muro para privatizar a praia do Buraco da Véia e eu, ainda jovem, coloquei minha mãozinha naquele muro e derrubamos porque a praia é nossa. Então a luta de muitos que aqui estão é bastante antiga”, disse.

Emocionado, ele destacou ainda o orgulho da nova conquista. “O sentimento é de gratidão e felicidade, de chegar em casa e dizer pra minha esposa que a casa é sua, ninguém mais toma, ninguém mais tira”.