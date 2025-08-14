Lula promete voltar a Brasília Teimosa em janeiro para entregar mais de 7 mil títulos de posse
O presidente Lula participou nesta quinta (14) de agenda em Brasília Teimosa para entrega de 599 títulos de regularização fundiária. Ação faz parte do Programa Imóvel da Gente
Publicado: 14/08/2025 às 21:22
Durante entrega de 599 títulos fundiários em Brasília Teimosa, Lula prometeu voltar novamente em janeiro para a entrega de mais 7.500 novos títulos (Fotos: Crysli Viana/ DP Foto)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, nesta quinta-feira (14), da cerimônia de entrega de 599 títulos de regularização fundiária aos moradores de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife, em parceria com a Prefeitura do Recife. No evento, Lula prometeu voltar novamente em janeiro para a entrega de mais 7.500 novos títulos.
Durante o seu discurso, Lula reforçou a importância dessa regularização para as famílias recifenses. “Nós acabamos com as palafitas e vamos dar os títulos porque vocês são os donos verdadeiros dessa terra, dessa praia e da história de vocês. O título dá segurança para vocês, diz que vocês são donos e que ninguém vai poder mexer com vocês. E vocês farão a casa do jeito que quiserem”, disse.
Lula relembra história da comunidade
Ainda durante o seu discurso, Lula fez menção à João Paulo, prefeito do Recife em 2003, ano em que o presidente esteve em Brasília Teimosa e que os moradores da comunidade começaram a ser retirados das palafitas. “Nós fizemos com eles um acordo para alugar um lugar para as pessoas ficarem até que a gente pudesse reurbanizar isso aqui. Porque aqui tinha muita gente que achava que a gente tinha que tirar vocês, derrubar as palafitas e mandar vocês embora”, disse Lula
Após o anúncio da entrega dos 599 títulos de posse aos moradores de Brasília Teimosa, o presidente prometeu voltar em janeiro para entregar mais de sete mil novos títulos. “Então, meus queridos companheiros, eu vou pedir a vocês que preparem a festa, porque em janeiro eu venho aqui para distribuir os 7.500 títulos que vocês têm direito”, disse.
Ação faz parte de programa
A ação faz parte do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).
Uma dos moradoras que receberam o título foi Jessiana da Conceição, de 50 anos. Residente de Brasília Teimosa desde que nasceu, ela comemora o título de posse que agora garante uma moradia segura para a sua família.
“Essa história vem do tempo da minha mãe, mas ela não conseguiu. Hoje, aos 50 anos, estou conseguindo. Agora vou passar para a mão dela a nossa casa própria, segura. Agora é nossa”, afirmou. Jessiana mora no local com a mãe e o filho de 24 anos.
Wilson Lapa, de 66 anos, também foi outro morador que conquistou o título de posse. Ele nasceu em Brasília Teimosa e conta que participa há 20 anos das reivindicações pela segurança dos moradores do local. “Minha história vem lá de trás quando o Iate Clube construiu um muro para privatizar a praia do Buraco da Véia e eu, ainda jovem, coloquei minha mãozinha naquele muro e derrubamos porque a praia é nossa. Então a luta de muitos que aqui estão é bastante antiga”, disse.
Emocionado, ele destacou ainda o orgulho da nova conquista. “O sentimento é de gratidão e felicidade, de chegar em casa e dizer pra minha esposa que a casa é sua, ninguém mais toma, ninguém mais tira”.