Com João e sem Raquel: Quem são os políticos presentes na visita de Lula a Pernambuco

Lula chegou a Goiana, na Mata Norte, ao lado do prefeito do Recife, João Campos (PSB); agenda também é marcada pela ausência da governadora Raquel Lyra (PSD)

Lula na inauguração de fábrica da Hemobras em Goiana (Rafael Vieira/DP Foto)

Ao lado de aliados, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) faz, nesta quinta-feira (14), a sua segunda visita a Pernambuco neste ano. Entre as autoridades presentes, estão o prefeito do Recife, João Campos (PSB), ministros do governo e os três senadores de Pernambuco.



Lula chegou acompanhado de João Campos, lado a lado, já no primeiro compromisso da agenda, em Goiana, na Mata Norte, onde inaugura uma fábrica. À tarde, o presidente também deve visitar Brasília Teimosa, na capital pernambucana, para anúncios de regularização fundiária.



Os eventos também marcam a primeira vez que a governadora Raquel Lyra (PSD) não participa da visita do presidente a Pernambuco desde que os dois foram empossados em 2023. A vice, Priscila Krause (PSD), foi escalada para representar o governo estadual.



Formam a comitiva de Lula os ministros Alexandre Padilha (PT), da Saúde; Wolney Queiroz (PDT), da Previdência Social; Silvio Costa Filho (Republicanos), dos Portos e Aeroportos; e Luciana Santos (PCdoB), da Ciência, Tecnologia e Inovação. Os três últimos são pernambucanos.



Também marcam presença os três senadores de Pernambuco: Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) e Fernando Dueire (MDB). O primeiro deve ser o candidato apoiado pelo presidente à reeleição em 2026.



Os outros políticos participantes são Marcelo Gouveia (Podemos), presidente da Associação Municipalista de Pernambuco (Amupe); os deputados federais Carlos Veras (PT), Pedro Campos (PSB) e Tulio Gadelha (Rede), além dos estaduais Dani Portela (Psol), Doriel Barros (PT), Sileno Guedes (PSB) e Rosa Amorim (PT).