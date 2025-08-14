Lula chega ao Recife para cumprir agendas no estado; veja compromissos

O presidente Lula (PT) vai a Goiana, na Mata Norte, visita hospital, no Recife, e também realiza um ato em Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital , nesta quinta (14)

Presidente Lula (CanalGov/Reprodução)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou ao Recife, na manhã desta quinta (14), para cumprir agendas no estado.



O avião com a comitiva presidencial aterrissou por volta das 10h20, na capital pernambucana.

Em Pernambuco, Lula participa da cerimônia de inauguração da fábrica de hemoderivados da Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás), em Goiana.



A nova planta fabril vai produzir medicamentos essenciais ao Sistema Único de Saúde (SUS), como albumina, imunoglobulina e fatores de coagulação VIII e IX -, por meio do plasma das doações de sangue.



À tarde, no Recife, Lula visita o Hospital Ariano Suassuna, na Ilha do Leite, área central da capital, onde anunciará o programa Agora Tem Especialista.



Também na parte da tarde, o presidente participa da cerimônia de entrega de 599 títulos de regularização fundiária de interesse social da comunidade de Brasília Teimosa, também na Zona Sul, em parceria com a prefeitura da capital pernambucana. A previsão é de que o evento comece às 17h.



A regularização é um avanço do Programa Imóvel da Gente, política pública de regularização fundiária promovida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).



Brasília Teimosa foi um dos objetos do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre MGI e a prefeitura do Recife para a efetiva entrega dos títulos aos beneficiários. Na Etapa 1, a entrega de títulos contempla uma área de aproximadamente 80.000 m², avaliada em mais de R$ 3,8 milhões.