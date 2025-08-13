Haddad: Brasil é sancionado por ser mais democrático que seu agressor

Ministro da Fazenda deu a declaração durante o anúncio do plano do governo Lula contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos

Ministro da Fazenda Fernando Haddad ( Foto: Washington Costa / Ascom/MF)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira (13/8), que o Brasil está sendo sancionado “por ser mais democrático que o seu agressor”, em uma referência indireta aos Estados Unidos. A declaração se deu durante o anúncio do plano de R$ 30 bilhões do governo Lula contra o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros imposto pelo governo norte-americano de Donald Trump.

“Estamos em uma situação inusitada, o Brasil está sendo sancionado por ser um país mais democráticodo que o seu agressor. É uma situação inédita e muito incomum de um país não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes, estar sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico”, declarou Haddad no evento, realizado no Palácio do Planalto, em Brasília (DF).

A fala do ministro é uma reação a um relatório divulgado pelo governo Trump. No documento, o governo norte-americano diz que a situação dos direitos humanos no Brasil “se deteriorou”, e faz críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e ao governo Lula. O relatório é usado para defender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

