Pesquisa aponta liderança do senador Humberto Costa no pleito de 2026

Segundo Paraná Pesquisa, senador aparece com 43,2% das intenções de voto em um dos cenários estimulados, seguido por Miguel Coelho (36,7%), Gilson Machado (28,4%) e Silvio Costa Filho (20,5%)

Congresso de dia (Foto: Rodolfo Stuckert/Agência Senado)

A um ano e meio das eleições de 2026, a disputa pelas vagas no Senado Federal por Pernambuco já começa a se desenhar.

Um levantamento realizado pelo Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira (12) mostra a liderança do atual senador Humberto Costa (PT), que aparece com 43,2% das intenções de voto no primeiro cenário estimulado.

No cenário inicial da pesquisa, Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina, se posiciona em segundo lugar com 36,7%, seguido por Gilson Machado (PL), com 28,4%, e Silvio Costa Filho (Republicanos), com 20,5%.

Em um segundo cenário testado, houve a substituição de Miguel Coelho por Eduardo da Fonte (PP).

Neste caso, a liderança de Humberto Costa se mantém com 43,2% das intenções de voto, e Eduardo da Fonte assume a segunda posição, com 32%. A seguir, Gilson Machado registra 28,6%, e Silvio Costa Filho, 20,3%.

Cotada para concorrer a uma das vagas para o senado, Marília Arraes (SD) não teve o nome mencionado para o cenário estimulado. Como o estado elegerá dois senadores, os entrevistados puderam escolher mais de um nome, o que explica a soma dos percentuais acima de 100%.

Voto espontâneo

A pesquisa também mediu a intenção de voto espontânea, onde os entrevistados mencionam o nome que lhes vem à mente.

Neste quesito, 87,4% dos eleitores ainda não souberam ou não quiseram opinar. Entre os citados, Humberto Costa foi o mais lembrado, com 1,7% das menções, seguido por Gilson Machado (1,3%) e Miguel Coelho (1,3%). Na sequência, aparecem Eduardo da Fonte (PP), com 0,7%; Teresa Leitão (PT), 0,5%; Marília Arraes (SD), 0,4%; e Silvio Costa Filho (Republicanos), 0,2%.

