Governo de Raquel é aprovado por 48,7%, diz Paraná Pesquisa

Levantamento de opinião pública feita em 62 municípios do estado mede a avaliação da administração de Raquel Lyra

O levantamento da Paraná Pesquisas também apontou qual a avaliação dos pernambucanos sobre o governo estadual. A administração de Raquel Lyra é aprovada por 48,7% dos entrevistados e desaprovada por 47,6%. Os que não sabem ou não opinaram somam 3,7%

A pesquisa também avaliou a percepção geral sobre a administração da governadora. A gestão é considerada "ótima" por 9,1% das pessoas, e "boa" para 21,7%, totalizando 30,8%.

Por outro lado, 37% a consideram "ruim" ou "péssima", com 8,7% e 28,3%, respectivamente. Já 1,8% dos entrevistados não sabem ou não opinaram.

Queda na desaprovação

Quando comparados os resultados de março e agosto de 2025, houve um pequeno crescimento na avaliação positiva, que era de 46,2% em março e passou a ser de 48,7% neste mês.

Já a desaprovação, que era de 50,6% em março, teve uma queda, passando para 47,6% em agosto.

A margem de erro para os resultados gerais da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais, com um nível de confiança de 95%.

Segmentos sociais



Ao analisar a aprovação por gênero, a pesquisa aponta que 53,1% dos homens aprovam a administração de Raquel Lyra, enquanto 44,8% das mulheres a aprovam. Em contrapartida, a desaprovação é maior entre o público feminino (50,6%) do que entre o masculino (44,2%).

A pesquisa, realizada pelo Paraná Pesquisas, foi conduzida entre os dias 1 e 5 de agosto de 2025, traz informações sobre a avaliação da administração estadual. O estudo consultou 1.510 eleitores em 62 municípios.