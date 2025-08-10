° / °

Política
No Dia dos Pais, grupo pede anistia em frente ao condomínio de Bolsonaro

Também neste domingo, Bolsonaro recebeu um presente de Dia dos Pais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) levou para o marido um bolo com fotos de familiares

Metrópoles

Publicado: 10/08/2025 às 12:52

Foto: Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Evaristo Sa / AFP)

Cinco apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram à porta do Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, na manhã deste domingo (10/8). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no residencial.

Com camisetas da Seleção Brasileira e bandeiras do Brasil e de Israel, os cidadãos gritavam o nome de Bolsonaro e pediam por anistia aos presos pelo 8 de Janeiro.

Também neste domingo, Bolsonaro recebeu um presente de Dia dos Pais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) levou para o marido um bolo com fotos de familiares

