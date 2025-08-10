No Dia dos Pais, grupo pede anistia em frente ao condomínio de Bolsonaro
Também neste domingo, Bolsonaro recebeu um presente de Dia dos Pais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) levou para o marido um bolo com fotos de familiares
Publicado: 10/08/2025 às 12:52
Foto: Ex-presidente Jair Bolsonaro (Foto: Evaristo Sa / AFP)
Cinco apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram à porta do Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, na manhã deste domingo (10/8). Bolsonaro cumpre prisão domiciliar no residencial.
Com camisetas da Seleção Brasileira e bandeiras do Brasil e de Israel, os cidadãos gritavam o nome de Bolsonaro e pediam por anistia aos presos pelo 8 de Janeiro.
Também neste domingo, Bolsonaro recebeu um presente de Dia dos Pais. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) levou para o marido um bolo com fotos de familiares.
Veja matéria completa no site do Metrópoles