° / °

Política
Justiça

Moraes autoriza Bolsonaro a receber Tarcísio e outros aliados em casa

Outros políticos foram autorizados a visitar Bolsonaro em dias úteis

Agência Brasil

Publicado: 07/08/2025 às 12:40

Seguir no Google News Seguir

Ministro do STF, Alexandre de Moraes/Foto: Gustavo Moreno/STF

Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Gustavo Moreno/STF)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em casa, onde cumpre prisão domiciliar, nesta quinta-feira (7).

Outros políticos também foram autorizados a visitar Bolsonaro, sempre em dias úteis sucessivos e entre as 10h e as 18h. O ex-presidente cumpre a prisão domiciliar em sua residência em Brasília, em um condomínio do bairro Jardim Botânico.

1 / 2
Ministro do STF, Alexandre de Moraes
2 / 2
Ministro Alexandre de Moraes (D), do Supremo Tribunal Federal, discursando em uma sessão para analisar as acusações contra supostos parceiros ocultos no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em Brasília, em 18 de junho de 2024, e o ex-presidente Jair Bolsonaro falando à imprensa após deixar o Senado Federal em Brasília, em 26 de março de 2025. Em 4 de agosto de 2025, o Juiz Alexandre de Moraes colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar por violar uma proibição de uso de redes sociais, intensificando um impasse dramático entre o tribunal e o político de extrema direita acusado de planejar um golpe. (Foto de Evaristo SA / AFP)

Ministro do STF, Alexandre de Moraes (Foto: Gustavo Moreno/STF)
Ministro Alexandre de Moraes (D), do Supremo Tribunal Federal, discursando em uma sessão para analisar as acusações contra supostos parceiros ocultos no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco, em Brasília, em 18 de junho de 2024, e o ex-presidente Jair Bolsonaro falando à imprensa após deixar o Senado Federal em Brasília, em 26 de março de 2025. Em 4 de agosto de 2025, o Juiz Alexandre de Moraes colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar por violar uma proibição de uso de redes sociais, intensificando um impasse dramático entre o tribunal e o político de extrema direita acusado de planejar um golpe. (Foto de Evaristo SA / AFP) ( AFP)

A vice-governadora do Distrito Federal (DF), Celina Leão, poderá fazer a visita nesta sexta (8); o empresário Renato de Araújo Corrêa, na segunda (11); e os deputados aliados Junio Amaral (PL-MG), Marcelo Moraes (PL-RS) e Luciano Zucco (PL-RS), respectivamente nos dias 12, 13 e 14 de agosto.

Todos haviam pedido autorização e receberam aval da defesa do Bolsonaro, concordando com as visitas. No caso de Celina Leão, a vice-governadora havia pedido para visitar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que mora com o ex-presidente e com quem mantém relação de amizade.

Nesta quarta (6), Moraes já havia autorizado Bolsonaro a receber a visita de filhos e netos, entre outros familiares, sem a necessidade de autorização prévia do Supremo.

Bolsonaro está em regime de prisão domiciliar desde segunda (4), quando Moraes impôs a medida após entender que o ex-presidente violou a proibição de utilizar as redes sociais por meio de posts publicados nos perfis de seus filhos - Carlos, Eduardo e Flávio.

Na noite de quarta, a defesa de Bolsonaro recorreu da prisão domiciliar, argumentando que ele não teve nenhuma intenção de descumprir a cautelar. Os advogados afirmaram não haver provas de que o ex-presidente tivesse conhecimento das postagens feitas pelos filhos.

No recurso, os advogados também alegam que as publicações feitas pelos filhos veicularam apenas uma saudação a apoiadores, o que não poderia caracterizar crime, sob pena de se proibir qualquer manifestação do ex-presidente, o que caracterizaria censura. A defesa reclamou ainda do que disse ser uma “antecipação do cumprimento de pena”.

Em primeiro momento, o recurso deve ser analisado pelo próprio Moraes. Em caso de recusa, o pedido poderá ser levado à votação pela Primeira Turma do Supremo, colegiado composto por mais quatro ministros - Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Flávio Dino.

Bolsonaro é alvo de diversas investigações no Supremo. No processo mais avançado, ele é réu por uma tentativa de golpe de Estado que teria liderado com objetivo de se manter no poder após derrota eleitoral, conforme denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). A defesa nega a participação dele em qualquer trama golpista.

Veja também:

Bolsonaro , moraes
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP