Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de filhos
Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas poderá receber visitas de filhos, netos e cunhadas
Publicado: 06/08/2025 às 10:38
Fachada do condomínio em que mora Bolsonaro, em Brasília (EVARISTO SA / AFP)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou visitas de filhos, netos, netas e cunhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.
A decisão foi assinada por Moraes na manhã desta quarta-feira (6/8). No despacho, o ministro autorizou que familiares de Bolsonaro possam visitá-lo.
As visitas não precisarão ser previamente comunicadas, mas Moraes reforçou a obrigatoriedade do cumprimento das medidas restritivas — entre elas a proibição de uso de celular e a vedação de registros por vídeo. As condições foram fixadas na decisão de segunda-feira (4/8).
