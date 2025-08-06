Moraes autoriza Bolsonaro a receber visita de filhos

Ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, mas poderá receber visitas de filhos, netos e cunhadas

Fachada do condomínio em que mora Bolsonaro, em Brasília (EVARISTO SA / AFP)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou visitas de filhos, netos, netas e cunhadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar.

A decisão foi assinada por Moraes na manhã desta quarta-feira (6/8). No despacho, o ministro autorizou que familiares de Bolsonaro possam visitá-lo.

As visitas não precisarão ser previamente comunicadas, mas Moraes reforçou a obrigatoriedade do cumprimento das medidas restritivas — entre elas a proibição de uso de celular e a vedação de registros por vídeo. As condições foram fixadas na decisão de segunda-feira (4/8).

