Política
Homenagem

Eduardo Campos completaria 60 anos neste Dia Dos Pais

Os filhos de Eduardo, João Campos e Pedro Campos, compartilharam uma publicação em homenagem ao pai neste domingo

Mariana de Sousa

Publicado: 10/08/2025 às 11:48

Eduardo Campos, esposa e filhos/Foto: Reprodução/Facebook

Eduardo Campos, esposa e filhos (Foto: Reprodução/Facebook)

O ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, completaria 60 anos neste domingo (10) de Dia dos Pais. No 13 de agosto de 2014, o político que era candidato à presidência na época, faleceu em um acidente aéreo, aos 49 anos, quando foi vítima da queda do jato que o transportava, no litoral paulista. 

Os filhos de Eduardo, João Campos, prefeito do Recife, e Pedro Campos, deputado federal de Pernambuco, compartilharam uma publicação prestando homenagem ao pai neste domingo.

No vídeo publicado, todos os cinco filhos do ex-governador estão novos, e se declaram para o pai, desejando feliz aniversário e feliz Dia dos Pais. Na legenda, Pedro escreveu:

"Tem saudade que não sossega nunca! No dia dos pais, celebramos mais uma vez o seu aniversário. Pela primeira vez, isso acontece sem você fisicamente aqui. Mas seguimos firmes, com você mais presente do que nunca, em nossos gestos, valores e lutas!"

 

Ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos
Eduardo Campos, esposa Renata e os cinco filhos do casal
Eduardo Campos, esposa e filhos

Ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos (Foto: Alexandre Severo/PSB )
Eduardo Campos, esposa Renata e os cinco filhos do casal (Foto: Flickr)
Eduardo Campos, esposa e filhos (Foto: Reprodu&ccedil;&atilde;o/Facebook)

Na próxima segunda (11), após 11 anos da sua partida, a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), realiza uma sessão solene unificada com os temas “Eduardo Campos: 60 anos de legado, sonhos e coragem” e “PSB: 78 anos em defesa das causas do povo”, a partir das 18h.

Eduardo foi deputado estadual e deputado federal, além de ministro da Ciência e Tecnologia entre 2004 e 2005, no governo do presidente Lula. Também foi governador de Pernambuco por dois mandados seguidos, de 2007 a 2014, vencendo as eleições de 2006 no segundo turno e, em 2010, venceu no primeiro turno com mais de 80% dos votos, disputando a reeleição.

 

