De olho em 2026, João Campos passa 1 a cada 6 dias fora do Recife

Prefeito do Recife, João Campos intensificou viagens no último mês e virou alvo de críticas de adversários políticos (Foto: Sandy James/DP Foto)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), passou pelo menos um a cada seis dias viajando em 2025. Os compromissos do gestor, que é cotado para disputar o governo de Pernambuco, se intensificaram no último mês e viraram alvo de críticas de adversários políticos.

Levantamento do Diario de Pernambuco mostra que João já ficou ao menos 39 dias dos 213 dias deste ano fora da capital pernambucana. As viagens do prefeito do Recife, que também é presidente nacional do PSB, foram realizadas entre os dias 1º de janeiro de 2025, quando tomou posse para o segundo mandato, e esta sexta-feira (1º).

Os compromissos incluem encontros com o Governo Federal, congressos, festas juninas e agendas políticas. De acordo com o levantamento, a última categoria foi o foco do mês passado, quando intensificou sua presença no interior de Pernambuco.

Para o balanço, foram desconsiderados os 13 dias de férias que o prefeito tirou em janeiro, 16 dias após ser empossado. À época, ele viajou à Suíça com a namorada, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), e passou o comando da capital pernambucana para o vice-prefeito, Victor Marques (PCdoB).

O Diario procurou a Prefeitura do Recife para falar sobre o tema, mas não obteve resposta até esta publicação.

Últimas viagens

O compromisso mais recente de João fora da capital pernambucana aconteceu nesta sexta-feira (1º). O prefeito participou de entrevista no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, ao lado do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB).

Em julho, o mês com o cronograma de viagens mais intenso até o momento, o prefeito esteve no 13º Fórum Jurídico de Lisboa – popularmente conhecido como “Gilmarpalooza”, por ser organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após a viagem internacional, João também marcou presença em eventos públicos e encontros com líderes políticos nos municípios de Brejão e Garanhuns, ambos no Agreste, além de Petrolândia, Serra Talhada, Salgueiro e Serrita, no Sertão. Os encontros aconteceram entre os dias 17 e 20 de julho.

De volta ao Recife na segunda (21), o prefeito pegou a estrada no dia seguinte, rumo à Vitória de Santo Antão, na Mata Sul, para participar de evento da Fundação Ulysses Guimarães. Também participaram nomes do MDB, um dos partidos da sua base.

Já na quarta (23), João foi a Brasília, onde se reuniu com o presidente Lula (PT), o vice Geraldo Alckmin (PSB) e ministros, para discutir alinhamento político nas eleições de 2026 e a reação do Brasil ao tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O prefeito ainda esteve em São Paulo, na sexta-feira (25), onde participou de uma convenção da XP.

Eleições 2026

Antes mesmo de ser reeleito prefeito do Recife no ano passado, João já era cotado para disputar o governo estadual em 2026. Apesar de ainda não ter lançado sua pré-candidatura, ele é apontado por aliados como o nome natural para encabeçar a chapa e concorrer contra a atual governadora Raquel Lyra (PSD), sua principal adversária.

Nos bastidores, o tour do socialista pelo interior tem sido visto como um esforço para ampliar sua influência para além da Região Metropolitana do Recife e criar uma imagem de gestor à nível estadual.

Um exemplo disso é a parceria que firmou com a prefeitura de Garanhuns, durante sua estadia no município para a modernização tecnológica dos serviços públicos, onde também vistoriou obras ao lado do prefeito Sivaldo Albino (PSB).

Na véspera dessa viagem, João chegou a ser questionado sobre as agendas no interior. “Estamos fazendo uma visita aos amigos. Sempre acompanhei meu pai andando pelo interior, sempre gostei [de fazer isso] como deputado. Hoje, tenho a honra de governar o Recife, fico feliz pelo reconhecimento. Também sou dirigente partidário”, disse.

“O mais importante é colaborar com a troca de experiência, fazer política, ter o sentimento do que está sendo feito em cada cidade. É bom ter um prefeito de capital com uma boa relação com o interior do Estado, que conheça os prefeitos e os desafios de outras cidades. Me sinto muito à vontade fazendo isso”, declarou.

Primeiro semestre

Anteriormente, João Campos esteve em Brasília nos dias 15 e 16 de janeiro para discutir estratégias de comunicação com o Governo Federal. Membros da sua assessoria, inclusive, passaram a trabalhar no governo Lula após o encontro.

O mês de fevereiro, por sua vez, foi o único do ano em que o prefeito do Recife não cumpriu agendas fora da capital. Já em março, ele esteve no Porto, em Portugal, participou de reunião dos governadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em Santiago, no Chile, e esteve em congressos estaduais do PSB no Grande Recife e no Sertão pernambucano.

Em abril, João foi a Boston, nos Estados Unidos, prestigiar o congresso estudantil Brazil Conference 2025, na universidade de Harvard. Participou, ainda, de um debate na Fundação FHC, em São Paulo, e do congresso do PSB na capital paulista.

O prefeito recifense passou mais quatro dias nos Estados Unidos em maio. Entre os compromissos, assinou uma operação de crédito de R$ 2 bilhões junto ao BID. No dia 28 do mesmo mês, acompanhou o presidente Lula em agenda em Salgueiro.

Entre o dia 30 de maio e 1º de junho (sexta à domingo), Campos estava em Brasília para o congresso nacional do PSB, onde foi eleito presidente. Na mesma semana, acompanhou o vice-presidente Geraldo Alckmin em agenda na cidade de Belo Jardim, no Agreste; e participou do Fórum Esfera, no município de Guarujá, em São Paulo.

Durante o São João, o prefeito do Recife passou dois dias em Petrolina, no Sertão do Estado. No dia 12 (quinta), esteve ao lado de Tabata Amaral, dos pré-candidatos ao Senado Marília Arraes (Solidariedade), Miguel Coelho (UB) e Silvio Costa Filho (Republicanos), e outros aliados na festa junina do ex-senador Fernando Bezerra Coelho (MDB).

No dia seguinte, prestigiou a abertura do São João com os presidentes da Câmara Federal, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (UB). João Campos também curtiu a festa junina de Vitória de Santo Antão no dia 22 de junho.

A crescente presença de João Campos no interior desde junho tem criado incômodo no Palácio do Campo das Princesas. Em uma de suas últimas aparições públicas, o prefeito esteve ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD) na 55ª Missa do Vaqueiro (também conhecida como Festa de Jacó), em Serrita.