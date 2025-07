De olho na eleição, João se aproxima de um dos principais aliados de Raquel

Prefeito do Recife, João Campos, e deputado federal Eduardo da Fonte ao lado do pastor Ailton José Alves, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco (Foto: Edson Holanda/PCR)

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), tem tentado uma aproximação com um dos aliados mais fortes da governadora Raquel Lyra (PSD), o deputado federal Eduardo da Fonte (PP), com objetivo de atrair o PP e isolar a adversária nas Eleições de 2026.

Internamente, a equipe de João avalia que uma eventual aliança seria estratégica. Com apoio do parlamentar, o PSB conseguiria reunir todos os maiores partidos em torno da candidatura do recifense e poderia atingir até ¾ do tempo de TV durante a campanha.

Dudu da Fonte, como o deputado é chamado, pretende concorrer a uma das duas vagas ao Senado Federal pela federação União Progressista (União Brasil/PP), da qual é presidente estadual. O outro nome que deve ser lançado pelas siglas é o do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (UB).

Até o momento, entretanto, Dudu e Miguel estão em lados opostos. O deputado federal está com a governadora, enquanto o petrolinense pleiteia uma das vagas para senador na chapa de João – também disputada por Humberto Costa (PT), Marília Arraes (Solidariedade) e Silvio Costa Filho (Republicanos).

Atualmente, Dudu tem influência sobre uma fatia importante do orçamento no Palácio do Campo das Princesas. Entre suas indicações, estão o secretário de Turismo, Kaio Maniçoba (PP), e cargos de liderança no Ceasa, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) e no Laboratório Farmacêutico de Pernambuco (Lafepe).

Da Fonte também é presidente estadual do PP, partido responsável pela segunda maior bancada da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), com oito parlamentares que fazem volume ao “blocão” governista.

Para aliados de João, no entanto, ele poderia ser atraído caso as pesquisas indiquem vantagem do prefeito na disputa contra a governadora. Segundo avaliam, o deputado já teria histórico de “trocar de palanque” às vésperas da eleição.

A ‘impessoalidade’ da aliança entre Raquel e Dudu contribui para essa noção. Apesar da participação do grupo político do deputado no governo e de ambos dividirem palanques, eles não costumam trocar elogios ou acenos além do âmbito político.

A relação também passou por uma crise no ano passado, quando o PP ofereceu resistência para apoiar a candidatura de Daniel Coelho (PSD) à prefeitura do Recife, e a governadora também não apoiou Clarissa Tércio (PP) em Jaboatão dos Guararapes. Eles chegaram a ensaiar o lançamento de uma candidatura de Michele Collins na capital.

Eleição 2026

Caso o cenário se confirme, João Campos somaria o PP ao União Brasil, MDB, a federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV), Republicanos, Solidariedade e o recém-chegado PSDB, além de PDT e Cidadania, opções do PSB para formar uma união partidária.

Na atual configuração de alianças, uma migração do PP deixaria Raquel isolada com o PSD e o Avante – que retirou da base de João – além de dissidentes de legendas como PSDB, MDB, União Brasil e PT.

Um eventual aliado para Raquel, neste contexto, poderia ser o PL. O presidente estadual da legenda, Anderson Ferreira, tem buscado se aproximar da governadora, marcando presença em seus atos políticos e “cedendo” quadros do PL ao PSD, à exemplo da primeira-dama de Jaboatão dos Guararapes, Andrea Medeiros. Ela é cunhada do deputado federal André Ferreira, irmão de Anderson.

Apesar disso, atualmente o PL se declara independente, e Anderson já disse que não subirá em palanques que apoiem a reeleição do presidente Lula (PT) em 2026. Hoje, Raquel acena para Lula, indicando a pretensão de uma aliança, mas não declarou apoio oficialmente. Em 2022, ela manteve neutralidade quanto à disputa federal.

Aproximação

No último domingo (27), João e Eduardo da Fonte chegaram a posar lado a lado durante o 43º Congresso de Jovens da Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco, no Geraldão, no Recife. Também presente ao evento, a governadora não apareceu na foto.

Os dois também estiveram do mesmo lado na eleição suplementar de Goiana, na Mata Norte, realizada em maio. Na ocasião, o prefeito do Recife declarou apoio a Marcílio Régio (PP), candidato ligado ao deputado federal, que saiu contra Eduardo Batista (Avante), aliado de Raquel.