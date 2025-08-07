° / °

Política
Câmara dos Deputados

Motta sinaliza a possibilidade de suspender deputados bolsonaristas

"Vamos trazer de volta o ambiente do debate e da defesa de ideias", disse o presidente da Câmara

Estadão Conteúdo

Publicado: 07/08/2025 às 14:03

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Agência Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que providências serão tomadas até o final desta quinta-feira, 7, em referência à possibilidade de suspender deputados que obstruíram os trabalhos na Casa por mais de 30h.

Ao chegar à Câmara, Motta afirmou que o "diálogo prevaleceu". "Vamos trazer de volta o ambiente do debate e da defesa de ideias", disse.

Na noite desta quarta-feira, 6, após dois dias de obstrução protagonizada pela oposição, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária.

Houve resistência por parte dos bolsonaristas que, inicialmente, não queiram deixar o presidente iniciar os trabalhos. A sessão foi iniciada e encerrada após discurso do presidente da Câmara com um recado aos oposicionistas: "o País deve estar em primeiro lugar, e não projetos pessoais".



A oposição adotou diversas táticas para ocupar as Mesas da Câmara e do Senado em protesto à prisão domiciliar de Bolsonaro. Os deputados usaram esparadrapos para cobrir a boca e os olhos e a deputada Júlia Zanatta (PL-SC) levou a filha de quatro meses para o plenário e sentou na cadeira de Motta com a bebê ao longo do dia. Na Casa Alta, alguns senadores chegaram a se acorrentar à mesa utilizada para comandar os trabalhos.

Deputados de oposição ocupam Mesa Diretora da Câmara dos Deputados
Câmara dos Deputados
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB)

Deputados de oposição ocupam Mesa Diretora da Câmara dos Deputados (Saulo Cruz/Agência Senado)
Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados)
Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) (Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

