Motta nega acordo com oposição para pautar anistia em troca de desocupação do plenário (Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou ter feito acordo com a oposição para pautar anistia em troca de desocupação do plenário.

"A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não estão vinculadas a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém", declarou Hugo Motta à imprensa, conforme o G1.

Motta marcou para esta quinta-feira, (7), uma sessão a partir das 12h. O agendamento ocorre na manhã seguinte à retomada, pelo deputado, da sua cadeira na Mesa do plenário da Casa, que estava ocupada por bolsonaristas desde a terça-feira (5).

Ele voltou a se sentar na cadeira de presidente da Câmara após as 22h20 desta quarta-feira (6), com quase duas horas de atraso em relação ao horário marcado para a sessão, 20h30. O presidente da Casa teve que atravessar uma multidão de deputados da oposição, que se aglomeravam em torno da Mesa.

A travessia foi feita com dificuldade e com Motta cercado por aliados de primeira hora, como os líderes Dr. Luizinho (PP) e Isnaldo Bulhões (MDB). Após certa resistência, o deputado Marcos Pollon (PL-RS) se levantou da cadeira da presidência e deputados do Centrão chegaram a segurá-la até que Motta se sentasse.

Em discurso, o presidente da Câmara disse que a ação da oposição "não foi boa" para a Casa e disse ser necessário priorizar pautas para o País e não "pautas pessoais ou eleitoreiras". O deputado também indicou que chamaria uma sessão plenária "oportunamente".

*Com informações do Estadão Conteúdo.



