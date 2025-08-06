Raquel Lyra sobre tarifaço: "Tem muita gente trabalhando para permitir que manga e açúcar sejam levados aos EUA"
Publicado: 06/08/2025 às 23:23
Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)
Em conjunto com Ministério da Fazenda, o Governo de Pernambuco está desenhando uma política pública para o escoamento da produção de manga e açúcar do estado, revelou a governadora Raquel Lyra (PSD). Durante o evento de anúncio do Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital (NERD), no Recife Antigo, na quarta (6), Lyra disse que “tem muita gente trabalhando para garantir que a logística possa ser feita, e a manga e o açúcar neste momento possam ser levados daqui para os Estados Unidos”.
A governadora retornou na madrugada da quarta de Brasília, onde participou ao lado dos demais governadores de estados do Nordeste, de reunião com o presidente Lula (PT), o vice-presidente Gerald Alckmin para discutir medidas que contenham os impactos do tarifaço de Donald Trump que já está em vigor.
Na reunião entre a governadora e o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o foco foi principalmente no açúcar e na manga, que já tiveram as colheitas iniciadas e que “precisam de uma janela de oportunidade para exportação para os Estados Unidos”.
Com as taxas que começaram a valer nesta quarta, o açúcar está previsto para receber a taxa de importação de 50%. Já as frutas do Vale do São Francisco podem entrar nas negociações entre os produtos com taxa de 10%.
A iniciativa, segundo Raquel, objetiva que parte dos custos possam ser suportados “para manutenção dos empregos em Pernambuco, sobretudo dos trabalhadores da agricultura, dos pequenos e médios negócios”.
Raquel ainda ressaltou que o diálogo está sendo feito e que vai continuar focando em garantir a abertura de novos mercados que fortaleçam a produção de Pernambuco, “como já vem sendo feita ao longo do tempo na Europa, em outros mercados como a China que abriu recentemente para a uva pernambucana”.
“Vamos continuar trabalhando, pontuando com os sindicatos representantes dos empresários e também com a classe trabalhadora, tendo a certeza de que o socorro necessário ele acontecerá se for preciso”.