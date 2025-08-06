Pernambuco tem ao menos 19 cidades afetadas pelo tarifaço de Trump, estima levantamento

Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Mandel Ngan/AFP)

Ao menos 19 municípios pernambucanos serão afetados pelo tarifaço de 50% sobre a importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos que entrou em vigor na madrugada desta quarta-feira (6), estima um levantamento feito pelo Estadão.

Segundo o decreto da Casa Branca, produtos como carne, café, máquinas e pescados que embarcarem a partir desta quarta deverão ter a tarifa aplicada.

Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos. Em seguida, aparecem Lagoa do Itaenga (US$ 19,6 milhões) e Camutanga (US$ 15,69), ambos na Mata Norte do Estado, e Igarassu (US$ 6,97 milhões), também na RMR, além da capital Recife (US$ 6,01 milhões).

Confira a seguir a lista completa de municípios afetados e os produtos que eles exportam:

Cabo de Santo Agostinho - US$ 27,20 mi

Plásticos e suas obras

Borracha e suas obras

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Lagoa do Itaenga - US$ 19,96 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Camutanga - US$ 15,69 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Igarassu - US$ 6,97 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Recife - US$ 6,01 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas

Carnes e miudezas, comestíveis

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Preparações alimentícias diversas

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal

Café, chá, mate e especiarias

Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas

Timbaúba - US$ 5,11 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Ipojuca - US$ 3,98 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Plásticos e suas obras

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Vitória de Santo Antão - US$ 2,77 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Plásticos e suas obras

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

Primavera - US$ 2,28 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Sirinhaém - US$ 1,08 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Petrolina - US$ 0,91 mi

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Ribeirão - US$ 0,50 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Belo Jardim - US$ 0,37 mi

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

Bom Jardim - US$ 0,37 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

Jaboatão dos Guararapes - US$ 0,07 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Plásticos e suas obras

Goiana - US$ 0,06 mi

Produtos químicos orgânicos

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios

Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Caruaru - US$ 0,02 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Gravatá - US$ 0,02 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Bonito -

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

São Lourenço da Mata -

Preparações alimentícias diversas

