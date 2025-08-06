Pernambuco tem ao menos 19 cidades afetadas pelo tarifaço de Trump, estima levantamento
Publicado: 06/08/2025 às 12:51
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Foto: Mandel Ngan/AFP)
Ao menos 19 municípios pernambucanos serão afetados pelo tarifaço de 50% sobre a importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos que entrou em vigor na madrugada desta quarta-feira (6), estima um levantamento feito pelo Estadão.
Segundo o decreto da Casa Branca, produtos como carne, café, máquinas e pescados que embarcarem a partir desta quarta deverão ter a tarifa aplicada.
Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos. Em seguida, aparecem Lagoa do Itaenga (US$ 19,6 milhões) e Camutanga (US$ 15,69), ambos na Mata Norte do Estado, e Igarassu (US$ 6,97 milhões), também na RMR, além da capital Recife (US$ 6,01 milhões).
Confira a seguir a lista completa de municípios afetados e os produtos que eles exportam:
Cabo de Santo Agostinho - US$ 27,20 mi
Plásticos e suas obras
Borracha e suas obras
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Lagoa do Itaenga - US$ 19,96 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Camutanga - US$ 15,69 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Igarassu - US$ 6,97 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Recife - US$ 6,01 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas
Carnes e miudezas, comestíveis
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Preparações alimentícias diversas
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal
Café, chá, mate e especiarias
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas
Timbaúba - US$ 5,11 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Ipojuca - US$ 3,98 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Vitória de Santo Antão - US$ 2,77 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Primavera - US$ 2,28 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Sirinhaém - US$ 1,08 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Petrolina - US$ 0,91 mi
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Ribeirão - US$ 0,50 mi
Açúcares e produtos de confeitaria
Belo Jardim - US$ 0,37 mi
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
Bom Jardim - US$ 0,37 mi
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Jaboatão dos Guararapes - US$ 0,07 mi
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
Goiana - US$ 0,06 mi
Produtos químicos orgânicos
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Caruaru - US$ 0,02 mi
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Gravatá - US$ 0,02 mi
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Bonito -
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
São Lourenço da Mata -
Preparações alimentícias diversas