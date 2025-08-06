° / °

Pernambuco tem ao menos 19 cidades afetadas pelo tarifaço de Trump, estima levantamento

Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos

Diario de Pernambuco

Publicado: 06/08/2025 às 12:51

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump/Foto: Mandel Ngan/AFP

Ao menos 19 municípios pernambucanos serão afetados pelo tarifaço de 50% sobre a importação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos que entrou em vigor na madrugada desta quarta-feira (6), estima um levantamento feito pelo Estadão.

Segundo o decreto da Casa Branca, produtos como carne, café, máquinas e pescados que embarcarem a partir desta quarta deverão ter a tarifa aplicada.

Em Pernambuco, o município mais impactado será o Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, que, em 2024, exportou US$ 27,20 milhões em produtos para os Estados Unidos. Em seguida, aparecem Lagoa do Itaenga (US$ 19,6 milhões) e Camutanga (US$ 15,69), ambos na Mata Norte do Estado, e Igarassu (US$ 6,97 milhões), também na RMR, além da capital Recife (US$ 6,01 milhões).

1 / 2
O presidente dos EUA, Donald Trump, fala com a imprensa do alto de um prédio enquanto observa os jardins da Casa Branca em Washington, DC, em 5 de agosto de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Confira a seguir a lista completa de municípios afetados e os produtos que eles exportam:

Cabo de Santo Agostinho - US$ 27,20 mi

Plásticos e suas obras
Borracha e suas obras
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas

Lagoa do Itaenga - US$ 19,96 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Camutanga - US$ 15,69 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Igarassu - US$ 6,97 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Recife - US$ 6,01 mi

Açúcares e produtos de confeitaria
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras
Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos (plaquê), e suas obras; bijuterias; moedas
Carnes e miudezas, comestíveis
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos
Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Preparações alimentícias diversas
Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal
Café, chá, mate e especiarias
Matérias albuminóides; produtos à base de amidos ou de féculas modificados; colas; enzimas

Timbaúba - US$ 5,11 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Ipojuca - US$ 3,98 mi

Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Vitória de Santo Antão - US$ 2,77 mi

Açúcares e produtos de confeitaria
Plásticos e suas obras
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão

Primavera - US$ 2,28 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Sirinhaém - US$ 1,08 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Petrolina - US$ 0,91 mi

Preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Ribeirão - US$ 0,50 mi

Açúcares e produtos de confeitaria

Belo Jardim - US$ 0,37 mi

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras

Bom Jardim - US$ 0,37 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes

Jaboatão dos Guararapes - US$ 0,07 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador preparados e preparações cosméticas
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Plásticos e suas obras

Goiana - US$ 0,06 mi

Produtos químicos orgânicos
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios
Instrumentos e aparelhos de óptica, de fotografia, de cinematografia, de medida, de controle ou de precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos; suas partes e acessórios
Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

Caruaru - US$ 0,02 mi

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes
Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Gravatá - US$ 0,02 mi

Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes

Bonito -

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios

São Lourenço da Mata -

Preparações alimentícias diversas

