Reunião entre Haddad e Raquel busca saídas para produtos de Pernambuco

Reunião da governadora Raquel Lyra com a equipe econômica (Divulgação )

As medidas tratadas em reunião entre governadores do Nordeste com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ontem, só serão anunciadas no início da próxima semana. A ideia é manter o diálogo e esperar os efeitos do tarifaço nas exportações dos estados, além de outras medidas que o governo brasileiro vem tentando implementar no campo da diplomacia. As tarifas impostas por Donald Trump aos produtos brasileiros entram em vigor hoje.

Em conversa ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, abordou as questões da manga e da uva, do Vale do São Francisco, e do açúcar da Zona da Mata. “Diante do grande volume de negócios em todo o país que será afetado pelo tarifaço, achamos importante colocar essa pauta no radar do Ministério. E, de fato, ela não estava entre as prioridades”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Guilherme Cavalcanti.

Durante o encontro, que ocorreu logo após a reunião dos governadores do Nordeste com o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão, foi tratado ainda da importância da inclusão do setor de pescados.



“A maior urgência que temos é em relação à manga que deveria começar a ser enviada para os EUA este mês e que já começou a ser colhida. Sem as exportações previstas de agora até novembro, o prejuízo previsto é de US$ 48 milhões”, ressaltou o secretário.

Também participou da reunião, o secretário de Política Econômica do Ministério, Guilherme Mello – que tem ficado à frente das questões relacionadas ao tarifaço. Com isso, foi aberta uma linha direta entre Mello e o governo de Pernambuco para que as medidas compensatórias sejam discutidas antes mesmo de entrarem em vigor.



Entre os pontos apresentados pela governadora à equipe econômica estão medidas já anunciadas como concessão de subsídios aos exportadores e abertura de linhas de crédito diferenciadas pelos bancos públicos. Uma outra preocupação de Raquel foi a de garantir que trabalhadores safristas possam receber algum tipo de apoio, sem que isso possa gerar perda de benefícios.



Já em relação à possibilidade de o estado adquirir alimentos que não forem exportados para a merenda, o instrumento legal para tanto já está sendo desenhado pelo Ministério, segundo Haddad. Ele permitiria a que essa compra fosse feita sem, necessariamente, passar por uma licitação.