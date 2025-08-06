Datafolha: Tarcísio lidera ranking de confiança, seguido de Lula e Alckmin

Ele é seguido pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) e pelo presidente Lula (PT)

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi considerado o político com maior nível de confiança entre os brasileiros, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira, 6. Ele é seguido pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A pesquisa ainda mostrou que, dentre as 11 personalidades políticas avaliadas, os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ocuparam os últimos lugares da lista.

A pesquisa tem margem de erro geral de dois pontos percentuais. Foram ouvidas 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em 130 cidades. O resultado é calculado subtraindo a porcentagem dos que consideram a autoridade "nada confiável" da porcentagem dos que a consideram "muito confiável". Para evitar resultados negativos o Datafolha soma 100 pontos ao valor final.

As entrevistas foram coletadas entre os dias 29 e 30 de julho, portanto, antes da decisão de segunda-feira, 4, do ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF) de decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por violação de medidas cautelares.

O ministro Alexandre de Moraes apareceu no ranking em quinto lugar, seguido por Bolsonaro, que ocupou a sexta posição.

Veja o resultado da pesquisa:

- Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo: 99

- Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República: 85

- Lula (PT), presidente da República: 85

- Fernando Haddad (PT), ministro da Fazenda: 82

- Alexandre de Moraes, ministro do STF: 81

- Jair Bolsonaro (PL), ex-presidente: 79

- Luís Roberto Barroso, presidente do STF: 76

- Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado: 71

- Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados: 69

- Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado federal: 64

- Flávio Bolsonaro (PL-RJ), senador: 63