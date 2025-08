Motta cancela sessão e convoca reunião de emergência após obstrução

Presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Agência Câmara)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cancelou a sessão da Casa nesta terça-feira (5/8) e convocou os líderes partidários para uma reunião de emergência. Os congressistas irão discutir a obstrução da oposição em protesto à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Acompanho a situação em Brasília desde as primeiras horas do dia de hoje, inclusive o que vem acontecendo agora à tarde no plenário da Camara. Determinei o encerramento da sessão do dia de hoje e amanhã chamarei reunião de líderes para tratar da pauta, que sempre será definida com base no diálogo e no respeito institucional. O Parlamento deve ser a ponte para o entendimento”, escreveu Motta.

Obstrução no Congresso

Aliados de Bolsonaro ocuparam a mesa da presidência da Câmara, no plenário, e usaram fitas na boca como forma de protesto contra uma suposta censura do Judiciário brasileiro. Governistas chamam ações da oposição no Congresso de “chantagem”.

