Com Bolsonaro preso, oposição anuncia obstrução na Câmara e no Senado

Sóstenes Cavalcante, líder do PL, declarou que os parlamentares entrarão em uma espécie de "greve" para impedir trabalhos no Congresso

Oposição protesta no Congresso (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto)

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), informou, nesta terça-feira (5/8), que a oposição vai obstruir os trabalhos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Isso significa que os parlamentares entrarão em uma espécie de “greve” para impedir votações nos plenários e nas comissões do Congresso.

“Nós vamos, a partir de agora, com a liderança do líder Zucco na oposição, entrar em obstrução total na Câmara. Segundo informações, também no Senado”, declarou o líder. “Não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação”, completou Sóstenes.

A oposição realizou nesta terça uma coletiva de imprensa em resposta à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia mais no portal Metrópoles