Presidente do PT-PE nega desgaste com PSB após demissão de Danilo da Sudene

Presidente do PT em Pernambuco, Carlos Veras disse que a regional do partido segue trabalhando para implementar a transnordestina, pauta de Danilo à frente da Sudene

Deputado Carlos Veras elogiou gestão de Danilo à frente da Sudene (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Para o deputado federal Carlos Veras, presidente do PT Pernambuco, a demissão de Danilo Cabral da presidência da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) não afeta as relações do partido com o PSB. Ele concedeu entrevista exclusiva ao Diario de Pernambuco no início da tarde desta terça-feira (5), após a confirmação da saída de Cabral da autarquia federal.

“A indicação de Danilo não é uma indicação do PSB. Não é uma indicação que envolve relação nacional ou estadual com o PSB. A indicação de Danilo é de Humberto Costa, da nossa bancada federal e nós vamos continuar trabalhando para que essa indicação continue no nosso campo”, afirmou Veras.

Danilo deixa a Sudene após pressão de lideranças do PT cearense, em meio à disputa por recursos para implementação de novos trechos da Transnordestina. Após queda de braço, o nome do pernambucano Francisco Ferreira Alexandre, segundo suplente da senadora Teresa Leitão (PT-PE), foi confirmado para substituir Cabral.

Segundo Veras, ele “vai continuar fazendo o trabalho que vinha sendo feito por Danilo”, lutando para implementar o ramal Suape-Salgueiro, pauta que vinha sendo defendida por Cabral. “O Governo Bolsonaro tirou o ramal de Pernambuco do projeto e o presidente Lula colocou de volta. Esse é um compromisso do presidente Lula conosco. Então, quem estiver trabalhando para inviabilizar [o ramal], está trabalhando contra o presidente Lula”, diz o deputado.

Ele assegura que a pauta é inegociável para o partido. “Se a gente tiver que parar estrada, ocupar ferrovia, fazer o que tiver que fazer para defender o ramal de Pernambuco, nós vamos fazer”, acrescentou.

O deputado disse ainda que vê as obras da Transnordestina em Pernambuco e no Ceará como “complementares”. “Não são obras divergentes. São obras complementares e importantes, compromisso do presidente Lula”, concluiu.

Correligionários

Em nota à imprensa, a senadora Teresa Leitão desejou boa sorte ao correligionário Francisco Alexandre à frente da Sudene. Ela também parabenizou Danilo Cabral pela gestão da superintendência.

Leia o posicionamento na íntegra:

“Todos nós, pernambucanos e pernambucanas, agradecemos a Danilo Cabral sua dedicação à Sudene, ao nosso estado e ao Nordeste. Ao novo superintendente, Francisco Alexandre, também de Pernambuco, parabenizamos e desejamos muito êxito na gestão”.



Até o fechamento desta matéria, o PSB de Pernambuco ainda não havia se posicionado sobre o tema. O deputado estadual Waldemar Borges (PSB), contudo, emitiu uma nota sobre a exoneração de Danilo.



“Danilo vinha fazendo um excelente trabalho de soerguimento da Sudene. É lamentável que questões paroquiais tenham sido maiores do que o compromisso que se tem com o Nordeste enquanto região”, diz o texto.