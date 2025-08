Deputados analisam veto de Lula ao aumento de vagas na Câmara na volta do recesso

Com a ampliação, a Câmara dos Deputados pode ganhar mais 18 cadeiras (Foto: Leopoldo Silva/Agência Senado)

Em julho, o presidente Lula (PT) vetou integralmente o projeto de lei que amplia o número de deputados federais de 513 para 531. Com o retorno dos parlamentares do recesso nesta segunda-feira (4), a pauta deverá voltar a ser discutida e o veto poderá ser ou não derrubado.

Atualmente, Pernambuco tem 25 deputados federais na Câmara. Caso a decisão do líder do executivo seja mantida, as vagas deverão ser redistribuídas proporcionalmente entre os estados brasileiros por número populacional, e o estado perderia uma cadeira na Casa, ficando com apenas 24 representantes a partir da legislatura de 2027.

Se mantido, o veto de Lula também deverá influenciar diretamente a composição das Assembleias Legislativas estaduais. Com a redistribuição das bancadas federais, Pernambuco, por exemplo, poderá reduzir duas cadeiras da Alepe.

A proposta de ampliação de parlamentares acontece após o STF pedir a revisão do número de deputados federais, em 2023, após a divulgação do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2022, que mostrou alteração no número populacional entre os estados.

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 177/23, de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), que prevê o aumento do número de deputados, havia sido aprovado em junho na Câmara e no Senado.

Na proposta, Pernambuco e os demais estados sem aumento na populacional manteriam o número de parlamentares e mais 18 vagas seriam adicionadas à Câmara, com distribuição entre os estados que apresentam crescimento populacional: Amazonas (2), Ceará (1), Goiás (1), Mato Grosso (2), Minas Gerais (1), Pará (4), Paraná (1), Rio Grande do Norte (2) e Santa Catarina (4).