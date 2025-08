PT empossa nova direção nacional em evento em Brasília

Edinho Silva assume a direção nacional do PT no lugar do senador pernambucano Humberto Costa

Gleisi Hoffmann, Lula, Edinho Silva e Humberto Costa durante encontro nacional do PT (Roberto Stuckert Filho/Divulgação)

A nova direção nacional do PT tomou posse, ontem, no encerramento do Encontro Nacional da sigla em Brasília. Ao ser empossado como presidente do partido, o ex-ministro Edinho Silva afirmou que é preciso "dar todo o apoio ao governo Lula" e que a reeleição do atual governo é mais um passo para derrotar o fascismo no País. “Essa eleição (de 2026) é de fato a mais importante da nossa vida”, disse.



O senador pernambucano Humberto Costa, que deixou a presidência nacional do PT, também avaliou o próximo pleito como “a eleição das nossas vidas”. “A extrema direita continua viva e disposta a tudo para destruir os valores democráticos. O negacionismo ainda circula com força. A mentira e o ódio tentam se impor sobre a verdade e a solidariedade. Temos pela frente uma eleição presidencial decisiva: a eleição das nossas vidas. Será uma batalha entre civilização e barbárie”, declarou.

Pernambucanos no Diretório Nacional

A senadora pernambucana Teresa Leitão integra, mais uma vez, o Diretório Nacional do partido. Além da recondução no diretório, a senadora também é coordenadora geral da Comissão de Assuntos Educacionais do PT. Além dela, os demais pernambucanos que fazem parte do diretório como titulares são o senador Humberto Costa, o presidente do partido no Recife, Osmar Ricardo; e a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado.