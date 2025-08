Lula fala em quarto mandato e diz que "não quer confusão" com os EUA (Foto: SERGIO LIMA / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou a apoiadores, neste domingo (3/8), durante o encerramento do 17º Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores e, ao longo de cerca de 1 hora, falou sobre reeleição, relação com o Congresso Nacional e a crise envolvendo tarifas aplicadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O petista voltou a falar que não vai permitir que um nome da extrema direita de volta à presidência e, embora não tenha cravado a decisão de disputar reeleição, sinalizou que pode ser “tetra presidente”.

“Eu estou preparado para dizer para vocês e quero que os adversários saibam: se eu for candidato, eu não vou disputar, eu vou ser candidato para ganhar as eleições”, ressaltou.

