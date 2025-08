Governo Lula avalia impacto e analisa respostas ao tarifaço de Trump

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia, nesta semana, as primeiras medidas em resposta à tarifa de 50% aplicada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. A taxa foi oficializada na última semana e entra em vigor na próxima quarta-feira (6/8).

Atualmente, a equipe econômica alinha os detalhes finais do plano de contingência para socorrer empresas e evitar demissões em massa. Na sexta-feira (1º/8), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que as medidas estão sendo “calibradas” e devem ser discutidas com sindicatos antes do anúncio.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), deve voltar a receber empresários de setores afetados para avaliar o impacto das tarifas. Ele lidera os esforços do governo nas negociações sobre o tarifaço. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), 35,9% das exportações brasileiras estão sujeitas à taxa de 50%.

