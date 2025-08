Direita faz ato no Recife em prol da anistia

Manifestantes ocuparam a avenida Boa Viagem bom bandeiras do Brasil, dos EUA e de Israel e também pediram o impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes

(Foto: Crysli Viana/DP)

A partir das 13h, na avenida Boa Viagem, Zona Sul do Recife, dois trios elétricos já estavam posicionados para dar início à manifestação bolsonarista que estava marcada para o último domingo (3) por todo o país. Pautados pela anistia aos condenados pelo 8 de janeiro e pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da tentativa de Golpe de Estado, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro hastearam bandeiras brasileiras junto à bandeira dos Estados Unidos e de Israel, além de cartazes pedindo a deposição do governo Lula.

O protesto foi intitulado pelos organizadores como “Reaja Brasil”, divulgado nas redes sociais de políticos e apoiadores ligados à direita e extrema-direita como mais um ato em favor da liberdade de expressão e contra o “comunismo”. Bolsonaro não pôde estar presente em nenhuma das manifestações, já que está usando tornozeleira eletrônica e impedido de sair de sua residência durante os fins de semana por decisão do ministro Moraes referendada pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal.

No Recife, a passeata, que seguiu até o fim da avenida ao longo de toda a tarde nublada e sem chuva do domingo, contou com a participação de Gilson Machado, que foi ministro do Turismo do ex-presidente, dos vereadores Gilson Machado Filho e Thiago Medina, do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa e ainda da deputada federal Clarissa Tércio. O pastor Silas Malafaia, uma das principais lideranças do movimento bolsonarista, mandou um recado em vídeo que foi exibido em um dos trios elétricos. Nenhuma liderança nacional compareceu presencialmente.

“Essa é a primeira manifestação com uma quantidade maior (de apoiadores) depois de bastante tempo. Sentimos que o Brasil não vive uma democracia de verdade. Os cidadãos têm medo de falar, de criticar uma autoridade. Então esse é um ato de coragem, para mostrar que a gente não tem medo de Alexandre de Moraes nem do STF”, disse o vereador Thiago Medina ao Diario.

Discursos fortes

Um dos discursos mais fortes foi feito pela Cabo Aênia, que liderou um dos dois trios clamando para o Brasil não se tornar uma Venezuela. “Somos um povo livre! Não aceitamos censura. Esse movimento não é de nenhum partido político, é um movimento do povo e pela nossa liberdade. Anistia já! Supremo é o povo”, bradou.

Um dos organizadores do movimento no Recife, Capelão Jorge, falou em entrevista ao Diario que o movimento que ocorreu em todo o Brasil se deve a decisões, segundo ele, monocráticas e arbitrárias. “O povo decidiu pedir anistia para os presos políticos, que receberam penas mais severas do que aquelas aplicadas a grandes traficantes. Esperamos que o ministro Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suas decisões e que o Brasil volte aos trilhos do desenvolvimento”, afirmou.

Fotógrafa do Diario é hostilizada

Toda a movimentação aconteceu sem grandes intercorrências. Durante um trecho da passeata, porém, a fotógrafa do Diario, Crysli Viana, foi cercada por um grupo de manifestantes enquanto fazia fotos do evento e hostilizada por cerca de uma dezena de bolsonaristas, que gritavam “fora comunista”.

Apoio aos EUA

Toda a movimentação ocorreu também em um período conturbado internacional, com as tarifas impostas pelo governante americano Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros, que entrará em vigor a partir do dia 6 de agosto.

Durante o protesto, houve ainda agradecimentos ao presidente dos Estados Unidos. “Quando não há ajuda dentro de casa, Deus manda ajuda de fora!”, bradou um dos manifestantes.

O Diario entrou em contato com a Polícia Militar para saber qual a estimativa de público do ato deste domingo, mas, em resposta, foi informado de que não haveria divulgação desses números.