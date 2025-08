Com tornozeleira, Bolsonaro acompanha ato de apoiadores por videochamada

Manifestação a favor de Bolsonaro na capital federal (Michael Melo/Metrópoles)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou à distância a manifestação realizada neste domingo (3/8), em Brasília, em sua defesa e contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Impedido de comparecer presencialmente por conta de medidas cautelares impostas pelo próprio Moraes, Bolsonaro participou por videochamada.

“Ele estava emocionado. Certamente ele estaria aqui se não estivesse sendo perseguido com uma tornozeleira. A tornozeleira nele dói na gente. Causa muita indignação ver um homem como ele de tornozeleira, enquanto traficantes e bandidos continuam soltos”, declarou a deputada federal Bia Kicis (PL-DF) ao Metrópoles.



A manifestação faz parte de uma série de atos convocados em 62 cidades do país, organizados por apoiadores do ex-presidente. Os protestos ocorrem no contexto das restrições judiciais impostas a Bolsonaro, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de sair de casa aos fins de semana.

