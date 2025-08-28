Defesa de Bolsonaro indica nove advogados para julgamento no STF

Primeira Turma iniciará julgamento no dia 2 de setembro

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) (Foto: Evaristo SA /AFP)

A defesa de Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) que nove advogados devem acompanhar a sessão de julgamento do ex-presidente e mais sete réus do núcleo 1 da trama golpista a partir da próxima terça-feira (2).

O grupo será composto pelos advogados Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno, Daniel Tesser, principais defensores do ex-presidente, além de outros advogados e estagiários dos três escritórios que atuam em favor de Bolsonaro.

O julgamento será realizado pela Primeira Turma da Corte, composta pelo relator da ação penal, Alexandre de Moraes, e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.

Bolsonaro e seus aliados respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Em caso de condenação, as penas podem passar de 30 anos de prisão.

Quem são os réus do núcleo 1:



-Jair Bolsonaro - ex-presidente da República;

-Alexandre Ramagem - ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

-Almir Garnier - ex-comandante da Marinha;

-Anderson Torres - ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal;

-Augusto Heleno - ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

-Paulo Sérgio Nogueira (general), ex-ministro da Defesa;

-Walter Braga Netto - ex-ministro de Bolsonaro e candidato à vice na chapa de 2022.

-Mauro Cid (tenente-coronel), ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.