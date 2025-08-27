° / °

Política
SUPREMO

Dos EUA, Eduardo participa de audiência na Câmara e ataca Moraes

Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA desde fevereiro, disse que Moraes é "o maior violador de direitos humanos da história do Brasil"

Metrópoles

Publicado: 27/08/2025 às 21:39

Seguir no Google News Seguir

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP)/Reprodução/ Youtube Câmara dos Deputados

Deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) (Reprodução/ Youtube Câmara dos Deputados)

Durante participação de forma remota em audiência na Câmara dos Deputados, da Subcomissão Especial de Apuração de Violações de Direitos no 8 de Janeiro, nesta quarta-feira (27/8), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a elevar o tom contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em discurso transmitido ao colegiado, ele afirmou que Moraes é responsável por violações sistemáticas de garantias fundamentais no país.

“Esse foi o tempo em que eu tive tranquilidade e oportunidade de focar minha vida em uma única pauta: trazer justiça contra o maior violador de direitos humanos da história do Brasil, eu me arrisco a dizer”, declarou o parlamentar, em referência ao ministro.

O terceiro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro segue nos Estados Unidos, desde fevereiro deste ano, onde se apresenta como exilado político. Mesmo a distância, tem intensificado as críticas ao Judiciário brasileiro, em especial a Moraes, relator de inquéritos no STF envolvendo aliados do bolsonarismo.

Veja também:


Confira as informações completas no Metrópoles.

Eduardo Bolsonaro , EUA
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP