Candidatos das eleições de 2024 são alvo de golpe com cobranças indevidas de campanha

Justiça Eleitoral alerta que candidatos condenados por irregularidades nos gastos de campanha não são cobrados via mensagem

O cidadão pode fazer sua justificativa de ausência por meio do aplicativo e-Título da Justiça Eleitoral (Crédito: Agência Brasil)

Candidatos que disputaram as eleições de 2024 estão sofrendo tentativas de golpe cobrando supostas pendências financeiras da campanha eleitoral. De acordo com a Justiça Eleitoral, a fraude é aplicada através de mensagens falsas solicitando uma “contribuição confederativa assistencial” no valor de R$ 198,95.

A notificação fraudulenta também contém dados da campanha eleitoral e um código de pagamento para que seja dada baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Segundo a Justiça Eleitoral, no entanto, candidatos condenados a pagar multa ou a devolver valores ao Tesouro Nacional por irregularidades nos gastos de campanha não são cobrados via mensagem.

A intimação ocorre no próprio processo de prestação de contas, por meio de oficial de justiça, correspondência ou WhatsApp, caso o candidato tenha concordado em receber informes pelo aplicativo. O pagamento das cobranças é feito através do Guia de Recolhimento da União (GRU), emitido pelo próprio candidato em um sistema disponibilizado pela Justiça Eleitoral.

Os conteúdos falsos podem ser denunciados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pelo Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral.

