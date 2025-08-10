Lula tem pressa em aprovar projetos econômicos antes do ano eleitoral

Como este ano antecede as eleições gerais de 2026, o governo Lula tem o desafio de melhorar a popularidade e aprovar pautas prioritárias

Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Hugo Motta, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES)

Às vésperas das eleições de 2026, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) corre para aprovar ainda em 2025 os temas prioritários da agenda econômica, diante da dificuldade de avançar projetos no Congresso Nacional em anos eleitorais.

Para impulsionar a pauta da reforma do crédito no Legislativo, a gestão petista conta com o apoio de integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o chamado “Conselhão”. O grupo é formado por representantes da sociedade civil e assessora a presidência da República.

Na 5ª sessão plenária do conselho, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, convocou os membros a intenssificar a articulação política com deputados e senadores para emplacar a votação dos projetos na Câmara e no Senado.

