Novo Superintendente da Sudene é em possado

Entre os planos de sua gestão, Alexandre Francisco reiterou a importância de dar continuidade ao estudo sobre a viabilidade da interligação da ferrovia entre o Recife e Caruaru

Novo superintendente da Sudene, Francisco Alexandre (Fotos: Rafael Vieira)

O novo superintendente da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), Alexandre Francisco, tomou posse nesta segunda-feira (26). Sucessor de Danilo Cabral, ele disse que pretende dar continuidade ao trabalho feito e salientou a atuação da autarquia e o protagonismo do Nordeste.

Entre os planos de sua gestão, Alexandre reiterou a importância de dar continuidade ao estudo sobre a viabilidade da interligação da ferrovia entre o Recife e Caruaru para permitir o transporte de passageiros e a importância da Transnordestina, financiada pela Sudene e o compromisso do Governo Federal com sua produção.

“A ferrovia é apontada como fundamental pelo Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste e pelo Novo PAC para a integração regional. Este é um projeto para o qual nos dedicaremos com toda a dedicação que ele precisa ser encarado para a nossa região, pois isto significará desenvolvimento, emprego, renda e crescimento”, disse.

O novo superintendente ainda revelou que deseja atrair especialmente a indústria de transformação local da matéria prima, agregando valor, diversificando a economia e criando oportunidades para a produção, “com geração de emprego, renda e crescimento regional sustentável”.

Alexandre disse estar “honrado e animado" para a missão confiada pelo presidente Lula e que passa a liderar a instituição com “senso de responsabilidade e esperança". O superintendente reiterou os avanços significativos atingidos na região Nordeste, mas que desafios importantes continuam a ser enfrentados.



“Nosso desafio é transformar todo esse potencial em oportunidades em geração de renda, em qualidade de vida, em crescimento econômico, em inclusão social. Temos a base para isso”, ressaltou.

O superintendente ainda agradeceu o trabalho de Danilo Cabral e ressaltou que dará continuidade ao fortalecimento da Superintendência em sua gestão.

“Um agradecimento de público especial a Danilo Cabral. Sua gestão foi exitosa em posicionar a Sudene fortalecendo-a na articulação interfederativa, retomando seu lugar no diálogo da região. Nossa gestão é de continuidade, alinhada com os valores do governo federal para reduzir desigualdades. A Sudene reabriu suas portas para o setor produtivo, os entes federativos, a academia, demais instituições públicas e para a sociedade civil organizada. Seguiremos nesse passo”.

Responsável pelas indicações de Danilo e Alexandre, o senador Humberto também cumprimentou Cabral, reiterou o trabalho do ex-deputado à frente da superintendência e cumprimentou o novo superintendente.

“Você tem uma grande responsabilidade, suceder o nosso companheiro Danilo que deu dignidade a essa instituição e ao mesmo tempo olhar para todos os estados da região, para o Nordeste como um todo e buscar reforçar esse processo de desenvolvimento de toda a nossa região. A sua trajetória política, administrativa, sua experiência nos órgãos públicos e na iniciativa privada, eu não tenho dúvida de que você vai dar conta dessa tarefa”.

Humberto ainda revelou que o presidente Lula virá dar a ordem de serviço para os primeiros quilômetros na construção do ramal da Transnordestina para Pernambuco.

Danilo Cabral

O ex-superintendente, Danilo Cabral, esteve presente no evento e não integrou a mesa de posse de seu substituto. Em entrevista, o ex-deputado ressaltou que o principal legado que a deixa de sua gestão é o reposicionamento da autarquia enquanto órgão estratégico para o desenvolvimento do Nordeste.

“Quando assumimos em 2023 era um órgão bastante esvaziado, na percepção das pessoas até desativado e dois anos depois disso a gente vê que ela reabriu o diálogo com os atores que são importantes para o desenvolvimento do Nordeste, com o setor produtivo, com aqueles que estão na gestão, seja do governo, dos estados ou dos municípios com as universidades, com os movimentos sociais e diretamente com o cidadão. Essa é a percepção que a gente tem, o conjunto de manifestações de reconhecimento desse trabalho”, contou.

Danilo disse ter certeza que Francisco Alexandre vai continuar o trabalho no reposicionamento do Nordeste.

“O Nordeste, eu digo sempre, é parte da solução do nosso país. Já mostrou isso, né? Vem crescendo mais do que o país. As políticas públicas estão avançando aqui, desenvolvidas pelo governo do presidente Lula. O desafio da Sudene é transformar essas políticas em oportunidade para o nordeste, e eu acho que a gente ainda tem muita coisa a fazer”.



Compondo a mesa do evento da posse de Alexandre, esteve presente o secretário executivo Valder Ribeiro, representando o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, e lideranças políticas do PT Pernambuco, os senadores federais de Pernambuco, Humberto Costa e Teresa Leitão, o deputado federal e presidente do PT Pernambuco Carlos Veras, e o deputado estadual João Paulo.

Dos estados do Nordeste representados pela Sudene, compareceram somente dois representantes, o secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Angelo Almeida e Luciano Santos, secretário de Assuntos Federativos do Rio Grande do Norte. De Pernambuco, além dos parlamentares, esteve presente como anfitrião o secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do Recife, Carlos Andrade Lima.