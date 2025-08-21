CPI da Publicidade convoca reunião extraordinária para sexta (22)

O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual. Instalação da CPI deixou clima tenso entre governistas e oposicionistas na Casa

CPI da Publicidade na ALEPE. (Melissa Fernandes)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para investigar contratos de publicidade da gestão Raquel Lyra (PSD) tem reunião extraordinária marcada para a sexta (22).



O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual.

No texto, a presidência da CPI usa como base o Artigo 125, Inciso IV, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e convoca os seguintes deputados:



Antônio Coelho

Antônio Moraes

Dani Portela

João Paulo

Nino de Enoque

Rodrigo Farias

Waldemar Borges

Wanderson Florêncio



Esses são os integrantes titulares da comissão.



Também foram convocados os integrantes suplentes:



Cayo Aalbino,

Edson Vieira,

Izaías Régis,

Joaquim Lira,

Luciano Duque,

Mário Ricardo,

Pastor Cleiton Collins

Renato Antunes

Sileno Guedes,

A reunião extraordinária será realizada a partir das 9h, no Plenarinho II, no Edifício

Governador Miguel Arraes de Alencar, no Centro do Recife. Durante essa reunião, os integrantes da CPI vão debater os seguintes temas:

Plano de trabalho e cronograma de atividades;

Fixar datas e periodicidade das reuniões; e

Deliberar sobre assuntos correlatos.

O texto foi assinado pelo presidente da comissão, deputado estadual Diogo Moraes (PSDB).



Histórico

A CPI foi instalada em meio a denúncias da existência de uma suposta rede de ataques a oposicionistas.

O clima ficou tenso, nos últimos dias, entre as bases do governo e deputados da oposição.

A oposição chamou de “gabinete do ódio” uma suposta estrutura que teria sido montada para atingir os parlamentares contrários ao governo.

Na quarta (20), o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), foi até a tribuna da Casa e disse que “milícias digitais” teria sido criadas na cúpula do governo estadual.