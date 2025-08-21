° / °

Política
Investigação

CPI da Publicidade convoca reunião extraordinária para sexta (22)

O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual. Instalação da CPI deixou clima tenso entre governistas e oposicionistas na Casa

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/08/2025 às 09:54

Seguir no Google News Seguir

CPI da Publicidade na ALEPE./Melissa Fernandes

CPI da Publicidade na ALEPE. (Melissa Fernandes)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para investigar contratos de publicidade da gestão Raquel Lyra (PSD) tem reunião extraordinária marcada para a sexta (22).

O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual.

No texto, a presidência da CPI usa como base o Artigo 125, Inciso IV, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e convoca os seguintes deputados:


Antônio Coelho
Antônio Moraes
Dani Portela
João Paulo
Nino de Enoque
Rodrigo Farias
Waldemar Borges
Wanderson Florêncio


Esses são os integrantes titulares da comissão.


Também foram convocados os integrantes suplentes:


Cayo Aalbino,
Edson Vieira,
Izaías Régis,
Joaquim Lira,
Luciano Duque,
Mário Ricardo,
Pastor Cleiton Collins
Renato Antunes
Sileno Guedes,

A reunião extraordinária será realizada a partir das 9h, no Plenarinho II, no Edifício

Governador Miguel Arraes de Alencar, no Centro do Recife. Durante essa reunião, os integrantes da CPI vão debater os seguintes temas:
Plano de trabalho e cronograma de atividades;

Fixar datas e periodicidade das reuniões; e
Deliberar sobre assuntos correlatos.
O texto foi assinado pelo presidente da comissão, deputado estadual Diogo Moraes (PSDB).


Histórico
A CPI foi instalada em meio a denúncias da existência de uma suposta rede de ataques a oposicionistas.

O clima ficou tenso, nos últimos dias, entre as bases do governo e deputados da oposição.

A oposição chamou de “gabinete do ódio” uma suposta estrutura que teria sido montada para atingir os parlamentares contrários ao governo.

Na quarta (20), o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), foi até a tribuna da Casa e disse que “milícias digitais” teria sido criadas na cúpula do governo estadual.

 

Alepe , CPI da Publicidade , reunião extraordinária
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP