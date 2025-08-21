CPI da Publicidade convoca reunião extraordinária para sexta (22)
O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual. Instalação da CPI deixou clima tenso entre governistas e oposicionistas na Casa
CPI da Publicidade na ALEPE. (Melissa Fernandes)
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instalada pela Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) para investigar contratos de publicidade da gestão Raquel Lyra (PSD) tem reunião extraordinária marcada para a sexta (22).
O edital de convocação foi publicada no Diário Oficial desta quinta (21) pela Legislativo estadual.
No texto, a presidência da CPI usa como base o Artigo 125, Inciso IV, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, e convoca os seguintes deputados:
Antônio Coelho
Antônio Moraes
Dani Portela
João Paulo
Nino de Enoque
Rodrigo Farias
Waldemar Borges
Wanderson Florêncio
Esses são os integrantes titulares da comissão.
Também foram convocados os integrantes suplentes:
Cayo Aalbino,
Edson Vieira,
Izaías Régis,
Joaquim Lira,
Luciano Duque,
Mário Ricardo,
Pastor Cleiton Collins
Renato Antunes
Sileno Guedes,
A reunião extraordinária será realizada a partir das 9h, no Plenarinho II, no Edifício
Governador Miguel Arraes de Alencar, no Centro do Recife. Durante essa reunião, os integrantes da CPI vão debater os seguintes temas:
Plano de trabalho e cronograma de atividades;
Fixar datas e periodicidade das reuniões; e
Deliberar sobre assuntos correlatos.
O texto foi assinado pelo presidente da comissão, deputado estadual Diogo Moraes (PSDB).
Histórico
A CPI foi instalada em meio a denúncias da existência de uma suposta rede de ataques a oposicionistas.
O clima ficou tenso, nos últimos dias, entre as bases do governo e deputados da oposição.
A oposição chamou de “gabinete do ódio” uma suposta estrutura que teria sido montada para atingir os parlamentares contrários ao governo.
Na quarta (20), o presidente da Alepe, Álvaro Porto (PSDB), foi até a tribuna da Casa e disse que “milícias digitais” teria sido criadas na cúpula do governo estadual.