Malafaia "instigou" Bolsonaro a descumprir medidas cautelares, diz PF
Relatório da PF aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou mais de 300 mensagens e vídeos para driblar STF
Publicado: 21/08/2025 às 16:18
Silas Malafaia (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)
O relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pelos crimes de coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito aponta que o pastor Silas Malafaia estimulava Bolsonaro a descumprir as medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Segundo a PF, Malafaia atuava “com adesão subjetiva ao intento criminoso” ao “instigar” Bolsonaro a descumprir as proibições até então vigentes, como o uso de redes sociais.
O pastor enviou diversas mensagens ao ex-presidente solicitando que ele encaminhasse e postasse vídeos compartilhados ou feitos por ele. Malafaia escreveu “Você é a voz!” para Bolsonaro, como forma de pressioná-lo.
Confira as informações completas no Metrópoles.