Malafaia "instigou" Bolsonaro a descumprir medidas cautelares, diz PF

Relatório da PF aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro enviou mais de 300 mensagens e vídeos para driblar STF

Silas Malafaia (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

O relatório da Polícia Federal (PF) que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) pelos crimes de coação e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito aponta que o pastor Silas Malafaia estimulava Bolsonaro a descumprir as medidas cautelares impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Segundo a PF, Malafaia atuava “com adesão subjetiva ao intento criminoso” ao “instigar” Bolsonaro a descumprir as proibições até então vigentes, como o uso de redes sociais.

O pastor enviou diversas mensagens ao ex-presidente solicitando que ele encaminhasse e postasse vídeos compartilhados ou feitos por ele. Malafaia escreveu “Você é a voz!” para Bolsonaro, como forma de pressioná-lo.



Confira as informações completas no Metrópoles.