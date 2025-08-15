Silas Malafaia nega atuar por sanções: "Não conheço autoridade nos EUA"

Investigado pela Polícia Federal, o pastor Silas Malafaia nega ter atuado junto ao governo dos EUA por sanções a ministros do STF

Silas Malafaia (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)

Incluído na investigação da Polícia Federal (PF) sobre a tentativa de obstrução no inquérito do golpe de Estado de 2022, Silas Malafaia negou ter atuado por sanções do governo dos Estados Unidos contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Primeiro, eu não falo inglês. Não conheço nenhuma autoridade, não tenho contato com nenhuma autoridade americana!”, disse Malafaia, reclamando de ter tomado conhecimento sobre sua inclusão na investigação pela imprensa.

“Eu não recebi notificação nenhuma. Isso é uma vergonha. Eu não tenho medo. É livre a manifestação de pensamento e eu não vou me calar porque eu não tenho medo de vocês”, afirmou Malafaia.

