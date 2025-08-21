° / °

Política
INVESTIGAÇÃO

Em conversa com Silas Malafaia, Bolsonaro diz que 'sem anistia, não tem negociação' sobre tarifaço

Em áudios obtidos pela Polícia Federal, Bolsonaro conversou com Silas Malafaia alegando não existir 'negociação sobre tarifa' sem anistia

Igor Fonseca

Publicado: 21/08/2025 às 10:32

Seguir no Google News Seguir

Silas Malafaia, Bolsonaro diz que sem anistia não tem negociação sobre tarifaço/Fotos: Gustavo Moreno/STF | Marcos Corrêa/PR

Silas Malafaia, Bolsonaro diz que sem anistia não tem negociação sobre tarifaço (Fotos: Gustavo Moreno/STF | Marcos Corrêa/PR)

No dia seguinte ao tarifaço aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil no início de julho, em conversa com o pastor Silas Malafaia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que 'sem anistia, não tem negociação sobre tarifa'.

“Malafaia, o que eu mais tenho feito é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer no tocando que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa”, diz Bolsonaro em um áudio enviado em 13 de julho ao pastor, segundo a investigação Polícia Federal (PF).

“Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir pra embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar. Não vai só seguir. Da minha parte, é por aí pô”, afirma Bolsonaro.

“Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e tô fazendo aquilo que entendo, você tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu? Já era. Ele não perde nenhum. Tenha certeza disso”, completou Bolsonaro.

Malafaia entrou na mira da investigação da PF após diálogos encontrados no celular de Jair Bolsonaro, nos quais o líder religioso orienta o ex-presidente a incentivar manifestações de rua e disparar mensagens por WhatsApp, mesmo estando proibido de usar redes sociais.

Veja também:

Conversas de áudio extraídas do celular de Jair Bolsonaro revelam que ele disse ao filho Eduardo que mantém diálogo com ministros do Supremo Tribunal Federal. O material instrui o inquérito que tramita no tribunal sobre a tentativa de coação de integrantes da Corte para evitar o julgamento da trama golpista.

1 / 4
Bolsonaro: novo indiciamento da PF aumenta pressão às vésperas de julgamento
2 / 4
Silas Malafaia
3 / 4
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (C) canta o hino nacional ao lado de sua esposa Michelle Bolsonaro (R) e do pastor Silas Malafaia (L) durante um comício em São Paulo
4 / 4
Pastor Silas Malafaia publicou vídeo pedindo que o presidente não aceite a posse do presidente eleito Lula

Bolsonaro: novo indiciamento da PF aumenta pressão às vésperas de julgamento (Foto: Ton Molina/STF)
Silas Malafaia (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil)
O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (C) canta o hino nacional ao lado de sua esposa Michelle Bolsonaro (R) e do pastor Silas Malafaia (L) durante um com&iacute;cio em S&atilde;o Paulo (foto: NELSON ALMEIDA / AFP)
Pastor Silas Malafaia publicou v&iacute;deo pedindo que o presidente n&atilde;o aceite a posse do presidente eleito Lula (Cr&eacute;dito: Reprodu&ccedil;&atilde;o/Redes Sociais)
 

Malafaia responde a Bolsonaro discordando do ex-presidente e afirmando ser necessário “pressionar o STF dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra ministros do STF e suas famílias. Eles se cagão [sic] disso! A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso!”, afirmou. Com informações do Estadão Conteúdo.

Bolsonaro , Silas Malafaia
Mais de Política

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP