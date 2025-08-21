Em conversa com Silas Malafaia, Bolsonaro diz que 'sem anistia, não tem negociação' sobre tarifaço

Silas Malafaia, Bolsonaro diz que sem anistia não tem negociação sobre tarifaço (Fotos: Gustavo Moreno/STF | Marcos Corrêa/PR)

No dia seguinte ao tarifaço aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil no início de julho, em conversa com o pastor Silas Malafaia, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que 'sem anistia, não tem negociação sobre tarifa'.

“Malafaia, o que eu mais tenho feito é conversar com pessoas mais acertadas, vamos assim dizer no tocando que se não começar votando a anistia, não tem negociação sobre tarifa”, diz Bolsonaro em um áudio enviado em 13 de julho ao pastor, segundo a investigação Polícia Federal (PF).

“Não adianta um ou outro governador querer ir para os Estados Unidos, ir pra embaixada, para não sei onde quer que ele vá, tentar sensibilizar. Não vai só seguir. Da minha parte, é por aí pô”, afirma Bolsonaro.

“Eu tenho meus contatos, não falo com ninguém e tô fazendo aquilo que entendo, você tem razão, é a anistia. Resolveu a anistia, resolveu tudo. Não resolveu? Já era. Ele não perde nenhum. Tenha certeza disso”, completou Bolsonaro.

Malafaia entrou na mira da investigação da PF após diálogos encontrados no celular de Jair Bolsonaro, nos quais o líder religioso orienta o ex-presidente a incentivar manifestações de rua e disparar mensagens por WhatsApp, mesmo estando proibido de usar redes sociais.

Conversas de áudio extraídas do celular de Jair Bolsonaro revelam que ele disse ao filho Eduardo que mantém diálogo com ministros do Supremo Tribunal Federal. O material instrui o inquérito que tramita no tribunal sobre a tentativa de coação de integrantes da Corte para evitar o julgamento da trama golpista.

Malafaia responde a Bolsonaro discordando do ex-presidente e afirmando ser necessário “pressionar o STF dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa vai ser suspensa. Ainda pode usar o seguinte argumento: não queremos ver sanções contra ministros do STF e suas famílias. Eles se cagão [sic] disso! A questão da tarifa é justiça e liberdade, não econômica. Traz o discurso para isso!”, afirmou. Com informações do Estadão Conteúdo.