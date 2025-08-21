Deputados da base se solidarizam com Dani e defendem o governo

DEputada Socorro Pimentel (Jarbas Araújo/Alepe)

A líder do Governo na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputada Socorro Pimentel (UB), se solidarizou com a colega Dani Portela (PSOL) e disse também se solidarizar com a governadora Raquel Lyra (PSD). Em seu discurso de resposta ao presidente da Casa, deputado Álvaro Porto (PSDB), a parlamentar disse que tudo que faz ligação com a líder do Executivo será refutado.

A deputada afirmou que uma reunião direta com a governadora sobre o caso irá acontecer, com a presença da deputada Dani Portela, e que todos os fatos serão apurados por ela e pelas deputadas e deputados na Casa.

Socorro também afirmou que a dor une Dani e Raquel e trouxe para a discussão o fato das duas serem mulheres na política.

“Vou ligar Dani Portela, que vai receber a minha solidariedade, à governadora, que recebe também a minha toda a minha solidariedade pelos ataques, pelos discursos de ódio, que não estão deixando que ela possa trabalhar, e pela perseguição que vem sendo feita aqui repetidas vezes”, disse.

A deputada governista também se disse preocupada com o “clima hostil que vem passando pela Casa”, do seu medo e “intranquilidade” e do que pode acontecer com a aproximação do período eleitoral e a antecipação das discussões para 2026. Socorro reforçou que o papel de Álvaro como presidente da Casa deve ser de “ponto de equilíbrio” e exaltou a atitude do deputado ao trazer o assunto à Alepe “para que todos saibam o que está acontecendo de fato”.

O deputado estadual Izaías Régis (PSDB) também saiu em defesa de Raquel Lyra. “Eu posso até depois, com as provas, me arrepender do que estou dizendo, mas eu não acredito que a governadora Raquel Lyra - pelo que ela foi nessa casa, pelo trabalho que ela fez como Presidente da Comissão de Justiça desta Casa, Secretária de Estado, delegada de Polícia Federal, Procuradora concursada do estado de Pernambuco - se passaria por um indivíduo desse, que vem de outras histórias, que não é da história dela”.

O parlamentar ainda se solidarizou com a deputada Dani Portela. “As nossas vidas não precisam ser expostas dessa maneira, com esse tipo de conjunto criminoso que se fez com a nossa amiga Dani Portela. O que fizeram com você eu não admito”, sentenciou.

