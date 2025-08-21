Presidente da Alepe denuncia milícia digital

Presidente da Alepe, Álvaro Porto (Jarbas Araújo/Alepe )

O presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto (PSDB), subiu à tribuna da Casa, nesta quarta-feira (20), e acusou o assessor especial do governo, Manoel Medeiros, como integrante da “milícia digital” que opera no ataque de parlamentares e figura responsável pela denúncia anônima feita contra a deputada Dani Portela (Psol) junto ao Ministério Público de Contas (MPCO) e à imprensa.

“Estou aqui para expressar toda nossa indignação e o mais veemente repúdio desta Casa diante da criação desta rede paga com dinheiro público para difamar, desonrar e caluniar deputados, Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça e outros segmentos da sociedade”, afirmou o deputado.

Em discurso, Álvaro revelou que o material teria sido apurado pela Superintendência de Inteligência Legislativa (Suint), que identificou o computador de onde saíram as denúncias contra a deputada, em um lan house de um shopping, um dia antes da denúncia ser divulgada.

“A milícia digital não é só obra da Casa Civil, como se pensava, é apenas um braço da rede. A cabeça, senhoras e senhores, pasmem - mas, pasmem mesmo - está montada no gabinete da governadora. A milícia digital palaciana vem sendo operada pelo assessor do gabinete, Manoel Pires Medeiros Neto. Acabamos de confirmar que ele é o autor da denúncia anônima encaminhada ao TCE e à imprensa contra a deputada Dani Portela”, revelou o presidente da Alepe na tribuna.

Denúncia

Dani foi denunciada pela contratação de uma suposta empresa fantasma para prestação de serviços de “consultoria e trabalhos técnicos” ao seu gabinete na Alepe, desde 2023, que pertenceria a um familiar de seu esposo. Para o presidente da Casa, o motivo da denúncia foi a autoria da parlamentar no requerimento de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Publicidade para apurar contratos e aplicação dos recursos reservados à publicidade do governo.

Segundo Álvaro em discurso, a Suint foi acionada e as investigações revelaram que Manoel “não é só o mentor intelectual, mas também executor de ações milicianas”. Imagens do assessor da governadora foram divulgadas usando o computador de onde foi confirmado ter partido a denúncia.

Em entrevista, Álvaro Porto se disse preocupado e afirmou que a sua denúncia não se tratou de um ataque à governadora, mas uma investigação feita pelo Superintendência de Inteligência Legislativa. Segundo o deputado, a cópia da gravação que mostra o assessor da governadora no estabelecimento foi recebida na tarde da última terça-feira. “A gente tá vendo que uma base forte que está dentro do Palácio do do governo, tá se preocupando em atacar os deputados desta Casa”, afirmou.

“Foi uma coisa dirigida e a gente tá vendo isso de onde partiu? Partiu do de dentro do Palácio, então que seja apurado e vamos ver qual é a situação que ela vai ter com esse funcionário do seu gabinete”.

O presidente revelou que um pedido de nomeação de um delegado especial será feito para investigação da suspeita de crime e ainda reforçou a continuidade da CPI que investigará os gastos de publicidade do governo.

“Este é um caso claro de Violação à Separação dos Poderes. A Constituição estabelece, no seu artigo 2º, que os Poderes são independentes e harmônicos. E se o Executivo decide utilizar a máquina pública para intimidar uma parlamentar, comete uma ingerência direta sobre o Legislativo, ferindo de morte os preceitos fundamentais da Constituição”, afirmou.

Quem é Manoel Medeiros

O acusado por Álvaro, Manoel Pires Medeiros Neto, é o mesmo assessor que foi citado em denúncia apresentada à OAB, onde é acusado com sua prima, a advogada Manoela Álvarez Medeiros, de atuar num esquema de obtenção irregular de informações para prejudicar oponentes do governo, acessando processos do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com uso indevido de credenciais de terceiros, e repassando informações a Manoel, que estaria usando as informações para atacar opositores do governo nas redes sociais e através de blogs próximos do Palácio do Campo das Princesas.

Jornalista e economista, Manoel foi membro do comitê de transição da então governadora eleita, em novembro e dezembro de 2022. Manoel mantém uma relação de longa data com a vice-governadora do estado, Priscila Krause (PSD), de quem foi assessor em seus mandatos de vereadora do Recife e de deputada estadual.

Ainda no discurso Álvaro indagou qual será o caminho que a governadora deve tomar:

“Vai exonerar o assessor espião, demonstrando desaprovar as ações de perseguição a deputados e a integrantes de outras instituições públicas? Ou vai dar a ele uma promoção como premiação pelas ações maquinadas no seu gabinete?”

O deputado ainda ironizou a ação do assessor do Palácio, lembrando da CPI da Publicidade que vai investigar os gastos do governo: “Uma coisa é certa. Manoel, ao que tudo indica, apresenta credenciais e currículo para ser um grande colaborador do trabalho da CPI”.

Por fim, o presidente da Casa Legislativa finalizou seu discurso deixando o recado para o Governo do Estado, e disse que a Assembleia não irá recuar.

“Nada nos intimidará. Não arredaremos o pé da defesa intransigente da independência desta Casa e da atividade legislativa de cada um de nós, assegurada pela nossa Carta Magna”, finalizou o discurso.

