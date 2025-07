Gilson Machado descarta saída do PL e reafirma ser o candidato de Bolsonaro ao Senado

Escolha do nome para disputar a vaga para o Senado em 2026 pela direita em Pernambuco expõe ainda mais o racha no PL, que segue distante do fim

Ex-presidente Bolsonaro e ex-ministro Gilson Machado (Foto: Divulgação)

O racha no PL de Pernambuco por conta da vaga para disputa do Senado em 2026 está longe de ter um fim. O ex-ministro Gilson Machado disse que não cogita mudar de sigla e reafirmou ser o candidato de Bolsonaro pela direita pernambucana. Em entrevista ao Diario, Machado ainda desejou “boa sorte” à Anderson Ferreira, atual presidente do PL estadual, caso ele decida se candidatar à Casa Alta.

“Aqui já está definido quem é o candidato de Bolsonaro. Ele anunciou na semana passada, antes de ser proibido de dar entrevistas. Em cada estado ele vai lançar um, e aqui em Pernambuco ele já definiu que será Gilson Machado”, declarou.



De acordo com o ex-ministro, Bolsonaro teria um acordo com o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, de que quem indicará os candidatos ao Senado em 2026 será “o próprio Bolsonaro”.

Gilson ainda afirmou não ter medo do voto e que nada impede que Anderson também se candidate, uma vez que duas vagas do Senado pernambucano estarão disponíveis. “É legítimo que Anderson queira se candidatar também. Desejo boa sorte."



O ex-ministro ainda apontou a “censura” sofrida por Bolsonaro, como uma de suas motivações para tentar a candidatura. “O pessoal não entende que eu não estou nessa pré-candidatura por cargo ou poder, estou nisso porque o Brasil precisa mudar. Eu não aguento mais o povo dizer que está indignado e nada acontece. A imprensa sentiu ontem na pele o que é a censura no Brasil, com a proibição de Bolsonaro conceder entrevistas. Por isso, eu estou me dispondo ao Senado”, afirmou.

Procurada pela reportagem, a assessoria do presidente do PL-PE, Anderson Ferreira, não retornou o contato até a publicação desta matéria.