Ato em defesa de Bolsonaro acontecerá em Recife em 3 de agosto

Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) (Foto: Evaristo Sa / AFP)

Um novo ato em defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) foi marcado para o próximo dia 3 de agosto, em todo o Brasil. No Recife, de acordo com os líderes da direita em Pernambuco, a concentração acontecerá na Avenida Boa Viagem, a partir das 14h, com o ponto de partida na Padaria Boa Viagem, na Zona Sul da cidade.

Na manifestação que faz parte do movimento “Reaja Brasil”, os apoiadores do ex-presidente pedem o impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), que é relator da investigação contra Bolsonaro e sua relação com a trama golpista, que o manteria no poder após as eleições de 2022.

Segundo o deputado estadual Alberto Feitosa (PL), que está em Brasília reunido com o ex-presidente, o ato é “uma das coisas que ainda se pode fazer” após “medidas tomadas pela vontade de um só”, disse sem citar nominalmente o ministro do STF.

“As pessoas estão vendo que estamos caminhando para uma ditadura, as ruas são o caminho da sociedade livre de externar sua insatisfação”, afirmou o deputado.

De acordo com o parlamentar, mais de 100 caravanas são esperadas para a manifestação na capital pernambucana, vindas de todo o estado, projetando a expectativa de uma das maiores manifestações já feitas pela direita. Eventos em paralelo em outras cidades do estado, como Caruaru e Garanhuns, também já estão confirmados, segundo Feitosa.

Entre os nomes que confirmaram presença, estão os vereadores do PL Thiago Medina e Gilson Machado Filho. Segundo Gilson Filho, Moraes quer ser “juiz, super-herói e Messias” e declarou que o Brasil vive em um momento “muito conturbado da história”, com “uma perseguição e censura gigante”.

“O povo brasileiro não aguenta mais, não é à toa que em todo o Brasil vão ter manifestações no dia 3 de agosto, não poderia ser diferente aqui em Pernambuco”, afirmou o vereador.

Além do ato do dia 3 de agosto, um encontro da direita do dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, também já é planejado.



Bolsonaro são estará presente

Com as medidas cautelares impostas pelo STF, Bolsonaro não poderá participar das manifestações do dia 3 de agosto. Com o uso da tornozeleira eletrônica, o ex-presidente está retido à Brasília, além de ter sido imposto o recolhimento domiciliar noturno entre 19h e 6h, de segunda a sexta-feira, e integral nos fins de semana e feriados.

“Infelizmente, Bolsonaro não vai tá presente, porque a gente não vive num estado democrático de direito. Se a gente vivesse num estado democrático de direito, em que o devido processo fosse respeitado, Bolsonaro estaria nas manifestações”, lamentou o vereador Gilson Machado Filho.