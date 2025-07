Danilo faz defesa veemente da reeleição de Humberto Costa ao Senado

Ex-deputado federal e Superintendente da Sudene, Danilo Cabral (Foto: Wesley Almeida/Divulgação)

O ex-deputado federal e superintendente da Sudene, Danilo Cabral (PSB), reiterou seu apoio à candidatura à reeleição do Senador Humberto Costa (PT) em 2026. O ex-parlamentar afirmou nesta terça-feira (22) que “ninguém tem mais compromisso com o projeto do presidente Lula” do que Humberto.

Para Cabral, a eleição de 2026 precisa de “gente que tenha compromisso, que seja inquestionável com o projeto político do presidente Lula”. Segundo o ex-parlamentar, Humberto vem honrando seu mandato no Congresso Nacional e deve ocupar uma das vagas disponíveis na disputa em Pernambuco.

“No Congresso Nacional, quando você olha para os nomes que estão colocados para a eleição do Senado, indiscutivelmente, eu desafio alguém que me mostre outro nome que tenha mais compromisso político com o governo, o projeto político e com a história política do presidente Lula do que o senador Humberto Costa”, defendeu Danilo em entrevista à Rádio Folha.

O prefeito de Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, ainda não oficializou algum apoio e acena também a outros três nomes que se colocam numa possível candidatura à Casa Alta: Silvio Costa Filho (Republicanos), Marília Arraes (Solidariedade) e Miguel Coelho (União).

O ex-deputado também defendeu a reeleição de Humberto olhando para 2026, a partir do atual cenário do “bolsonarismo”, que segundo ele, já se planeja para “ocupar o Senado Federal”, por entender que pode “construir uma maioria e inviabilizar o governo Lula”, no caso da reeleição do atual presidente, ou “apoiar aquelas medidas que são de recessão e de retirada de liberdades”.

Desejo é disputar vaga na Câmara

Danilo Cabral (PSB) confirmou ainda que deseja tentar um novo mandato na Câmara Federal nas eleições de 2026. O ex-parlamentar, afirmou que embora esteja focado em seu trabalho na Sudene, avalia voltar à Casa, mas ressaltou que “ninguém disputa um mandato exclusivamente pela vontade pessoal”.

“As pessoas acompanham o que cumpri lá trás, das três vezes que fui deputado federal, líder do partido na Câmara, presidente da Comissão da Educação”, disse.

“Se você perguntar se eu quero, eu quero. Mas entre querer e ser, depende de você ter um conjunto de pessoas que acreditem que você vai representar um projeto político”, concluiu.

Danilo afirmou estar disposto à ser candidato a deputado federal, e que o diálogo será construído nos próximos meses com o PSB, se acreditar que ele pode “ajudar a eleição do presidente Lula e na eleição de João (Campos) em Pernambuco”, abrindo ainda mais margem para a confirmação do nome do atual Prefeito do Recife, na disputa estadual em 2026.