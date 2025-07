Bolsonaro pode ser preso hoje? Entenda situação do ex-presidente

Moraes, deu o prazo de 24h para que os advogados do ex-presidente expliquem o descumprimento da medida estabelecida pelo STF

Ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou tornozeleira à imprensa (Foto: Vinícius Schmidt/Metrópoles @vinicius.foto)

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL), pode ser preso nesta terça (22), caso seus advogados não expliquem sua aparição nas redes sociais. A determinação aconteceu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, advertir o ex-presidente de links publicados de diversos perfis nas redes sociais e na imprensa, da entrevista dada por ele ao sair da Câmara dos Deputados, na tarde da última segunda (21). Bolsonaro está proibido de ter qualquer contato com as redes sociais.

Na segunda (21), às 20h, Moraes deu o prazo de 24 horas para que os representantes do ex-presidente expliquem o descumprimento de uma das medidas estabelecidas pelo Supremo, após a Procuradoria Geral da República (PGR) apontar risco de fuga do ex-presidente.

“Intimem-se os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro para, no prazo de 24 horas, prestarem esclarecimentos sobre o descumprimento das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão do réu”, decidiu o ministro.

Durante a entrevista, Bolsonaro mostrou a tornozeleira eletrônica que está usando desde a última sexta (18), quando foi alvo de uma uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal (PF). O ex-presidente chamou o aparelho de rastreio de “máxima humilhação”.

Antes de exibir a tornozeleira para jornalistas, o ex-presidente já havia posado com deputados durante reunião na Câmara, registros que também foram publicados nas redes sociais.

Confira as medidas determinadas contra Bolsonaro: