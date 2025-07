Eduardo Bolsonaro chama Moraes de ditador e pede resposta dos EUA

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ( Foto: Bruno Spada/Agência Câmara)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL) chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de ditador e pediu uma resposta dos Estados Unidos após Jair Bolsonaro (PL) ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF). A declaração aconteceu nesta sexta-feira (18/7), durante participação no programa WarRoom, do ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon.

Segundo o filho do ex-presidente, Bolsonaro cumpriu todas as medidas impostas por Moraes até o momento — até aquelas consideradas “ilegais”. Por isso, as novas determinações contra ele são vistas como uma forma de “humilhar” o ex-líder brasileiro.

“Agora, o que ele está fazendo agora é, basicamente, uma humilhação . Ele está desafiando o presidente Trump na frente de todos. O aspecto bom disso é que ele está mostrando que ele é um ditador”, declarou o parlamentar.



