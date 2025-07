"Eu tenho vergonha de usar tornozeleira", diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro (EVARISTO SA / AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou nesta sexta-feira (18/7) sentir “vergonha” por ter que usar tornozeleira eletrônica. A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga suposta trama golpista.

Questionado sobre o uso do equipamento, Bolsonaro classificou a situação como “humilhante” e “degradante”.

“Eu tenho vergonha de usar tornozeleira. Qual risco ofereço à sociedade? Qual o risco ofereço de fuga?”, disse. O ex-presidente também afirmou não temer ser preso: “Estou com 70 anos, não estou com preocupação, com medo de nada. Agora, é uma injustiça, uma covardia me prender, nada fiz de errado.”. A declaração foi dada em entrevista a Band News.



