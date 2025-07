Primeira Turma do STF tem maioria para manter medidas contra Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro está utilizando tornozeleira eletrônica, impedido de utilizar redes sociais e incomunicável com outros réus

Primeira Turma do STF (Antonio Augusto/STF)

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para manter as medidas restritivas impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo ministro Alexandre de Moraes. Acompanharam Moraes, que é o relator da ação, os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin.

Após ordem de Moraes, agentes da Polícia Federal (PF) fizeram buscas em endereços ligados a Bolsonaro. O ex-presidente está utilizando tornozeleira eletrônica, impedido de utilizar redes sociais e incomunicável com outros réus.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Com a maioria atingida no plenário virtual da Primeira Corte, as medidas cautelares impostas por Moraes foram referendadas.

Ainda faltam os votos dos ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia. A sessão virtual para o julgamento foi aberta ao meio-dia e terá duração até 23h59 desta sexta-feira.