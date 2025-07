Bolsonaro enviou R$ 2 milhões ao filho Eduardo para ataques contra o Brasil, diz investigação

Eduardo Bolsonaro (dir.) é deputado federal pelo PSL de São Paulo (Foto: Agência Câmara) ()

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria enviado R$ 2 milhões para financiar a operação liderada pelo filho, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), nos Estados Unidos, contra o Brasil e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo investigação. O ex-presidente é alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (18).

A suspeita é que os atos da família Bolsonaro tenham resultado em sanções concretas dos Estados Unidos contra o país – a exemplo do tarifaço, de 50%, imposto por Donald Trump a importações brasileiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo G1 e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

A operação da PF é realizada por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente, em Brasília, e em endereços ligados ao PL. A decisão, que ocorre no inquérito sobre soberania nacional e independência dos poderes, também determinou medidas cautelares contra Bolsonaro.

Durante a ação, policiais apreenderam dinheiro, em dólar e real, além do celular do ex-presidente.

Cautelares

Pela decisão, o ex-presidente passa a ser obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Bolsonaro está proibido, ainda, de usar as redes sociais, não pode manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros e deve ficar em casa entre 19h e 7h.

De acordo com a investigação, as medidas teriam como objetivo evitar fuga do ex-presidente. Em nota, a defesa de Bolsonaro classificou as medidas como “severas” e afirmou que as recebeu com “surpresa e indignação”.

“A defesa do ex-Presidente Jair Bolsonaro recebeu com surpresa e indignação a imposição de medidas cautelares severas contra ele, que até o presente momento sempre cumpriu com todas as determinações do Poder Judiciário”, diz o texto, assinado pelo advogado Celso Vilardi, que representa Bolsonaro.

A decisão de Moraes ainda está sob sigilo. A expectativa é que o documento só se torne público após o cumprimento de todas as medidas previstas na operação.