Ministro Silvio Costa Filho critica Eduardo Bolsonaro após exaltar taxação

Após o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a decisão de taxar em 50% os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano, o Ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), criticou em suas redes sociais, um vídeo do Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enaltecendo a sobretaxa imposta.

Nesta quinta (10), Silvio postou um trecho da gravação original do filho 03 do ex-presidente, e na legenda do vídeo, chama a fala de Eduardo de 'irresponsabilidade' e afirma que a atual situação não é uma ‘questão de direita, de direita, de centro’, mas do Brasil:

“Esse povo endoidou. Não é possível. Pense numa irresponsabilidade com o Brasil. Essas medidas do presidente Donald Trump em taxar em 50% os produtos brasileiros vão prejudicar muito a economia brasileira e, sobretudo, os empregos da população. Isso não é um questão de direita, de esquerda, de centro. É uma questão de país. Precisamos preservar a nossa economia e soberania”, pontuou o ministro pernambucano.

No vídeo, onde Eduardo divulga sua nota de pronunciamento à decisão de Trump, ele chama a taxação de “tarifa Moraes”, e ainda defende a anistia dos envolvidos no planejamento do golpe de estado, além da responsabilização de órgãos públicos que ‘abusaram do poder’:

“Essa é uma oportunidade de escolha. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e irrestrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Sem essas medidas urgentes, a situação tende a se agravar, especialmente para certos indivíduos e seus sustentadores. Restam três semanas para evitar um desastre. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América”, declarou.

Na quarta (9), ao anunciar a tarifação em carta, Trump declarou que uma de suas motivações para a decisão, foi o que ele chamou de ‘caça às bruxas’ do Judiciário contra Bolsonaro, que é investigado por tramar um golpe de estado para se manter no poder após as eleições de 2022.

Antes da divulgação da carta, a Embaixada dos Estados Unidos havia emitido nota, também defendendo o ex-presidente do Brasil. O órgão afirmou estar acompanhando investigações, chamando o ex-presidente de vítima de “perseguição política”.

Durante a semana, o norte-americano também fez publicações na sua rede social, a Truth Social, defendendo Bolsonaro, pedindo que o ex-governante brasileiro seja deixado ‘em paz’ pela Justiça do Brasil.