Governo Lula vê 'presente' de Trump para reaproximação com empresários

Presidente Lula (EVARISTO SA / AFP)

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vê uma rara oportunidade de se reaproximar politicamente dos setores produtivos da economia, principalmente os que se alinharam ao bolsonarismo na última década. Interlocutores do Planalto consideram que a taxação anunciada nessa quarta-feira (9/7) pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de 50% sobre produtos brasileiros é um “presente” para o Executivo, que busca reviver a “era de ouro” da relação com o empresariado.

A avaliação de interlocutores do presidente da República é que nem mesmo o agronegócio e os grandes empreendedores aceitarão calados a taxação de Trump, anunciada de “surpresa” como uma retaliação política ao inquérito que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) responde no Supremo Tribunal Federal (STF). Frentes parlamentares que geralmente fazem oposição a Lula se manifestaram contra a decisão dos EUA e pediram socorro ao governo petista.

De acordo com auxiliares do presidente, há espaço para retomar o que consideram o melhor momento da relação com o empresariado. Eles citam que nos governos Lula 1 e Lula 2 o PT conseguiu desenvolver uma interlocução com os setores da economia, que poderia ser retomada diante do alerta de que um retorno da direita ao Poder significaria a sobreposição da ideologia e capitulação sobre os interesses comerciais do Brasil.

